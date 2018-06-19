В Совфеде дали совет первому президенту Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия может добровольно отказаться от Крыма. По словам Пушкова, Кравчук «размечтался». Об этом он написал на своей странице в твиттере.

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Он добавил, что полуостров никогда не был украинским, а в составе Украины оказался из-за «политического казуса». «На деле добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году», — заявил Пушков.

По его мнению, жители Крыма никогда не связывали свое будущее с украинской стороной.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук допустил возможность возврата Крыма Россией по собственной воле, поскольку для развития полуострова необходимы «непосильные затраты».

«Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам, — заявил Кравчук в интервью с украинским СМИ. — Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию».

Он добавил, что несмотря на построенный Крымский мост, регион требует «колоссальных» затрат. Политик заметил, что «передача» Крыма необязательно произойдет в ближайшем будущем. По его мнению, она станет результатом международного давления.

При этом он добавил, что не верит в теорию, что Крым вернется под юрисдикцию Киева, как только уровень жизни на Украине поднимется.

«Во-первых, я не знаю, когда мы будем лучше жить, во-вторых, там 78% русских», — добавил Кравчук.

Заявления Кравчука вызвало бурную реакцию среди российских политиков. Так, депутат и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что первый президент Украины по привычке пытается распорядиться людьми и меряет все деньгами.

По ее мнению, Кравчук до сих пор не может поверить, что крымчане самостоятельно приняли решение о самоопределении, как это было прописано в национальном и международном законодательстве.

Она также выразила надежду, что когда-нибудь украинский народ освободится от «героев», «президентов» и «министров», которые растерзали Украину.

Глава Крыма Сергей Аксенов также коротко прокомментировал слова Кравчука, назвав их «бредом сумасшедшего». Он подчеркнул, что никакого возврата Крыма никогда не будет.

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, в свою очередь, выразил мнение, что полуостров был непосильной ношей именно для Украины.

«Киевские власти уничтожили в Крыму все, что можно: разрушили экономику, инфраструктуру, развалили социальную сферу. Что касается некоего «возвращения» полуострова, Киев никогда этого не дождется. Крым с Россией навечно», — приводит слова парламентария ФАН.

Сенатор от Крыма добавил, что у РФ есть все необходимые финансовые возможности, чтобы оказывать Крыму всестороннюю поддержку.

«РФ оказывает Крыму помощь с первого дня воссоединения. Сделано уже очень много: реализованы всем известные мегапроекты, осуществляется ремонт инфраструктуры, ведется реконструкция электросетей, прокладываются новые линии электропередач, проводится ремонт систем водоотведения, водопроводов, вводятся в эксплуатацию школы и детские сады, спорткомплексы и многое другое», — заявил Цеков.

Члена Государственного совета Республики Крым Юрий Гемпель считает, что заявление Кравчука рассчитано на внутреннюю аудиторию Украины. «Кравчуку надо пожелать, как политику с большим стажем, более взвешенно подходить к этим вопросам и не смешить людей», — сказал он.

По словам Гемпеля, крымчане возвращались в состав России не ради каких-либо материальных благ, а исключительно по идеологическим соображениям. Он также выразил уверенность в том, что полуостров в скором будущем станет самодостаточным регионом и перестанет нуждаться в дотациях из федерального бюджета.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, в свою очередь, объяснил, зачем украинские политики спекулируют на крымском вопросе.

По его словам, причина в том, что на Украине приближается избирательная кампания 2019 года, поэтому политики делают популистские заявления и заигрывают с избирателями.

При этом он отметил, что жители Украины прекрасно понимают, что Крым уже никогда не вернется под контроль Киева. «Ведь это не мешок с картошкой, это два с половиной миллиона человек, которые сделали свой практически единогласный выбор в 2014 году», — заявил депутат в эфире радио Sputnik.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам всеобщего референдума. Более 95% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России.