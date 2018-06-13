МИД России обвинил США в поддержке террористов

Компания «Совфрахт», в отношении которой США ввели санкции, занималась обеспечением поставок авиационного топлива для подразделений Воздушно-космических сил России на сирийской территории. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

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Таким образом, санкции США против транспортно-логистической компании «Совфрахт» являются фактической поддержкой террористов, считают в ведомстве.

«Ссылки США на собственные санкции против законных властей Сирии, несущих основную тяжесть этой борьбы в интересах безопасности на всей планете, — не просто новая возмутительная попытка распространить американские национальные законы далеко за пределы границ США, но и фактическая поддержка террористов», — говорится в сообщении министерства.

Желание Вашингтона навредить Москве вместо того, чтобы объединить усилия в борьбе с терроризмом, может дорого обойтись американскому народу, подчеркнули в ведомстве.

«Новый антироссийский выпад — очередное подтверждение того, что в США, которые когда-то поддержкой моджахедов в Афганистане сами выпестовали «Аль-Каиду» [запрещена в России — «Газета.Ru»], никак не хотят учить уроки истории и опять, как мы уже отмечали, ищут врага не там, где он есть на самом деле», — говорится в сообщении.

Кроме того, в российском дипведомстве заявили, что Вашингтон уже не в первый раз способствует развитию терроризма: «США еще при Администрации [Барака] Обамы долго не хотели признавать угрозой ИГИЛ [запрещена в России — «Газета.Ru»] и прикрывали в Сирии от возмездия даже боевиков «Джабхат ан-Нусры» [запрещена в России — «Газета.Ru»], хотя та является филиалом «Аль-Каиды» [также запрещена в России — «Газета.Ru»] и признана ООН террористической организацией. В стремлении сменить власть в Дамаске вашингтонские деятели были готовы на сделку с кем угодно, в том числе с откровенными джихадистами».

Ранее Министерство юстиции США обвинило пятерых россиян в нарушении санкций в отношении Сирийской арабской республики. Сотрудники российской компании «Совфрахт» якобы пытались в обход санкций поставить в Сирию авиационное топливо и осуществляли денежные переводы в страну в долларах США без разрешения американского министерства финансов.

Американский Минюст заявил, что «Совфрахт» использовал подставные компании и фальшивые судовые реестры для осуществления поставок авиатоплива в Сирию. Кроме того, обвинения были предъявлены трем сирийцам, также работающим в российской компании.

Расследование дела ведет Федеральное бюро расследований (ФБР). В случае, если вина обвиняемых россиян и сирийцев будет доказана в судебном порядке, им грозит денежный штраф, а также тюремное заключение сроком до 25 лет.

«Совфрахт» уже включен в черный список Минфина США — за нарушение «крымских» санкций в отношении России. Еще весной прошлого года Штаты заблокировали и арестовали сразу два денежных перевода компании на сумму в $2,96 млн.

В сообщении МИД РФ также вспомнили об этом случае, заявив, что именно нежелание американский властей возвращать деньги привело к новым антироссийским санкциям.

«Еще в 2016-2017 годах США заблокировали в своих банках денежные переводы указанной компании на $5,5 млн, а теперь в ответ на наши требования вернуть эти средства совершили новый одиозный шаг», — подчеркнули в дипведомстве.

В понедельник, 11 июня, США расширили список антироссийских санкций, включив туда пять российских IT-компаний и три физических лица. По данным США, эти компании, связанные с созданием подводного и информационного оборудования и техники, занимались созданием устройств для Минобороны России и ФСБ.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, подпавшие под июньские санкции структуры, «работая на ФСБ, подвергали риску безопасность США и их союзников».

В российском МИДе заявили, что результат расширения американских санкций будет нулевым и Москва не изменит самостоятельный курс на международной арене.

Санкции против Сирии, введенные США и ЕС, включают нефтяное эмбарго, замораживание активов сирийского Центрального банка, находящихся в Евросоюзе, ограничения на определенные инвестиции, экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут использоваться для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи.