Интервью на аперитив: что Путин сказал австрийским СМИ

Австрия — друг и товарищ

Самый первый вопрос, поднятый в интервью, касался российско-австрийских отношений. Журналист Армин Вольф спрашивал Путина, не является ли визит президента РФ в Австрию своего рода «поощрением за благожелательную политику в отношении России со стороны австрийского правительства».

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В ответ президент заявил, что «такое уважаемое европейское государство, как Австрия, не нуждается ни в чьих поощрениях».

«У нас с Австрией давние, очень хорошие, глубокие отношения. Австрия — наш традиционный и надежный партнер в Европе.

Даже в последние годы, несмотря на все сложности, не был оборван диалог — ни политический, ни в области безопасности, ни в области экономики», — отмечает Путин. По его словам, у Москвы и Вены много «общих и совпадающих интересов».

Евросоюз ломать не будем

Российский президент также заверил австрийского журналиста в том, что Москва не преследует цели что-то или кого-то разобщить в ЕС.

«Наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем Евросоюзе, потому что он является нашим важнейшим торговым и экономическим партнером. И чем больше проблем внутри Евросоюза, тем больше рисков и неопределенностей для нас самих», — заявил Путин.

Такое заявление российский президент сделал, отвечая на вопрос журналиста, который отметил, что правящая партия «Единая Россия» наращивает сотрудничество с националистическими партиями в Европе, чья цель — разобщить ЕС.

«Мы стараемся сотрудничать с теми, кто сам публично заявляет о готовности и желании сотрудничать с нами.

Только в этом ищите причину каких-то контактов на политическом и партийном уровне наших политических партий, формирований, каких‑то движений и европейских, а не в желании что‑то раскачать или чему‑то помешать в самом Евросоюзе. У нас нет таких целей не было и никогда не будет», — говорит президент.

Корейская проблема

Важная тема, которая была затронута в ходе беседы — ситуация на Корейском полуострове. По словам Путина, Москва готова приложить все усилия для ее разрешения.

«Готовы приложить для этого все усилия. Мы всегда находились в контакте с руководством Северной Кореи, мы предлагаем ряд совместных трехсторонних проектов в сфере экономики. Это инфраструктурные проекты, железная дорога из России в Северную, а затем Южную Корею», — сказал Путин.

По его словам, КНР также внесла вклад в то, чтобы ситуация в регионе развивалась в сторону денуклеаризации. Он также подчеркнул, что «если мы все вместе объединим усилия, мы добьемся нужных нам результатов».

В то же время, по словам президента, Москва возлагает большие надежды на личную встречу лидеров КНДР и США. «Потому что слишком уж далеко зашли взаимные претензии», — сказал Путин.

«Я не комментирую спекуляции»

Австрийский журналист задал и ряд острых вопросов, один из них касается срока пребывания Путина на посту президента России.

«Вы уже в течение 18 лет президент или премьер-министр. Некоторые говорят, что вы якобы здесь царь. Верно ли это?» — спросил ведущий Армин Вольф.

Путин ответил, что данное утверждение не соответствует действительности. «Это, конечно, неверно и не соответствует абсолютно никакой действительности, потому что у нас демократическое государство и мы все живем в рамках действующей Конституции.

В нашей Конституции прописано — по‑моему, так же, как в Конституции Австрии: два срока подряд, не больше, президент может избираться. Поэтому после двух легитимных сроков моего президентства я оставил этот пост, не стал менять Конституцию и перешел на другую позицию, работал председателем правительства Российской Федерации. После этого, как известно, в 2012 году вернулся, прошел через выборы, выборы выиграл. У нас сегодня один срок президента, по‑моему, так же, как у вас, — шесть лет», — рассказал он.

Позже Вольф в ходе разговора отметил, что «люди спекулируют о некоем референдуме, который будет проведен, для того чтобы вас, как Си Цзиньпина в Китае, сделать пожизненным президентом». Вольф спросил Путина, возможно ли такое в России.

«Я не комментирую спекуляции. Думаю, что это было бы несерьезно с уровня президента Российской Федерации», — ответил Путин.