Пристрастие к мясу повышает риск депрессии у женщин, выяснили ученые

BMC: риск депрессии у женщин возрастает в 2,6 при активном потреблении мяса
Константин Михальчевский/РИА Новости

Ученые из Тегеранского университета медицинских наук обнаружили, что активное потребление животного белка связано с более высоким риском симптомов депрессии, тревожности и стресса у женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Public Health.

В исследовании участвовали 489 женщин из Ирана. Ученые сравнивали количество животного и растительного белка в рационе добровольцев и оценивали, как оно связано с психоэмоциональным состоянием.

Женщины заполняли опросники о питании, а также проходили стандартизированный тест DASS-21, который позволяет выявлять симптомы депрессии, тревоги и стресса. Затем ученые учли другие факторы, которые могли повлиять на результаты — возраст, наличие вредных привычек, генетическую предрасположенность.

Анализ показал, что участницы с самой высокой долей животного белка в рационе значительно чаще сообщали о симптомах всех трех состояний. У женщин из этой группы вероятность признаков депрессии была выше в 2,6 раза, тревожности — в 1,8 раза, а стресса — в 3,7 раза по сравнению с теми, кто потреблял меньше пищи животного происхождения.

При этом растительный белок оказался статистически не связан ни с одним из изученных психических состояний. По мнению исследователей, такая разница может объясняться различиями в составе аминокислот, сопутствующих жиров и общем характере рациона.

Авторы подчеркивают, что работа не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако полученные результаты указывают на возможную роль источника белка в психическом здоровье.

Ранее ученые выяснили, что клетки людей с депрессией работают «на износ».

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!