В Москве возник дефицит автомобильных моек

В столице возник дефицит автомобильных моек из-за большого потока машин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Аналитики рассказали «Базе», что в столице работает около 6 тысяч моек всех типов — это примерно 23% от общего числа точек в России. Но и их не хватает для 4 млн легковых машин в городе — именно столько было зарегистрировано на начало 2026 года, сообщает «Автостат-Инфо». Из-за такого количества автомобилей каждая мойка работает под высокой нагрузкой», – говорится в публикации.

Дополнительные сложности создают роботизированные комплексы: возможны внезапные перебои с подачей воды или расходных материалов. Аналогичные сбои фиксируются и на мойках самообслуживания. Как следствие, временные затраты на стандартную процедуру, рассчитанную на 10–15 минут, возрастают для многих автовладельцев до часа и более, особенно в выходные дни.

