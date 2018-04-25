«Думайте, как вернуть Россию»: Пушков дал совет ПАСЕ

Глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) надо «думать, как вернуть Россию, а не резолюции множить». В противном случае Совет Европы рискует лишиться «России как таковой, а не только российских денег», заключил сенатор.

Реклама

Так Пушков прокомментировал слова генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о принятии СЕ ряда мер против России в связи с невыплатой взносов в казну Совета. По словам Ягланда, в комитете министров ПАСЕ есть правило, согласно которому в случае трехлетней последовательной невыплаты взносов государством комитет может «предпринять какие-то шаги», передает RT.

Генсек СЕ отметил, что в конце 2019 года будет принято решение по дальнейшему взаимодействию Совета Европы с Российской Федерацией. Он добавил, что без взносов России и Турции Совет Европы «сможет справиться до конца следующего года».

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы заявила о сложностях, с которыми ПАСЕ столкнулась после отказа РФ от выплат за 2018 год. В текущем году дефицит бюджета ПАСЕ составил €1,5 млн.

Напомним, что, начиная с 2016 года, Россия не направляет документы для аккредитации отечественной делегации в ПАСЕ, потому что в 2014 и 2015 годах парламентариев из РФ лишили права голоса из-за воссоединения Крыма с Россией.

В июне 2017 года Россия решила заморозить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Вместе с тем российская делегация не приостанавливает деятельность по ратификации документов.

Как сообщает ФАН, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что ключ к решению ситуации, создавшейся вокруг отказа России платить взносы в Совет Европы, находится в руках европарламентариев, а отнюдь не у Москвы.

«Все возможно. Но ключ к решению — не у России, он внутри ПАСЕ, создавшей целый клубок проблем для Совета Европы в целом: и юридических, и политических, и, как следствие, финансовых»,

— подчеркнул сенатор.

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин также прокомментировал заявление генсека СЕ Турбьерна Ягланда о возможном введении антироссийских мер.

«Меры воздействия могут быть самыми разными, вплоть до приостановления членства. Вопрос деликатный. Они говорят, что надо до конца 2019 года его решить. Возможно, надеются, что за это время ситуация сама урегулируется и не надо никаких решений будет по России выносить», — отметил эксперт.

Политолог добавил, что в организации все равно понимают, что «без России многое потеряют».

Еще зимой 2017 года вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что единственным условием продолжения выплат Москвой членских взносов в СЕ является возвращение России к полноправной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы со всеми соответствующими полномочиями.

Аналогичную позицию тогда выразил и зампред комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа: «В данном случае просить от нас взнос и не давать нам возможности работать — это абсурд. Нас лишили права голоса, и при этом хотят получать деньги. Мы считаем, что это неразумно и нелогично, осуществлять такие действия. Наш взнос будет проплачен, как только будут сняты ограничения, связанные с лишением права высказывать свою точку зрения».

Совет Европы был основан в 1949 году и является старейшей в Европе международной организацией. В его состав входят 47 государств с общей численностью населения более 800 млн человек.

Совет Европы — полностью самостоятельная организация, не входящая в систему Евросоюза. В отличие от ЕС, Совет Европы не может издавать обязательные законы.

Деятельность СЕ сосредоточена на правовых и правозащитных вопросах. Сегодня его цель определяется как построение Европы без разделительных линий, основывающейся на принципах демократии, прав человека и верховенства закона.