Трамп расколол мир по Иерусалиму

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

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«Иерусалим — это святое место для мусульман, христиан, иудеев. Такой шаг, особенно для этого региона, подобен горящей спичке. Лидеры должны не разжигать конфликты, а устанавливать мир», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что решение Трампа вызовет бурную реакцию на всем Ближнем Востоке. Глава Турции также сообщил, что уже проводит по этому поводу переговоры с лидерами исламских и западных стран, а также с папой Римским.

Накануне Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с Абдаллой II выразил мнение, что признание Иерусалима столицей Израиля пойдет на руку «только террористам», и призвал избегать шагов, которые могут привести к изменению текущего статуса Иерусалима.

Непосредственно перед пресс-конференцией с королем Иордании Эрдоган также созвал лидеров стран-членов Организации исламского сотрудничества на экстренное заседание. Оно запланировано на 13 декабря и состоится в Стамбуле. В ходе заседания участники продумают совместный ответ на заявление американского лидера.

Ранее в Министерстве иностранных дел ОАЭ подчеркнули, что решение США признать Иерусалим израильской столицей никак не повлияет на юридический статус города.

«Решение [США] не изменит юридического положения Иерусалима с учетом его нахождения под оккупацией», — говорится в соответствующем заявлении ведомства. В МИД ОАЭ отметили, что решение Трампа провоцирует чувства арабских и исламских народов «в силу статуса Иерусалима для арабов и всех мусульман».

6 декабря, президент США Дональд Трамп заявил, что «пришло время признать Иерусалим в качестве столицы еврейского государства». Данное заявление было сделано в ходе выступления американского президента в Белом доме. Глава США подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, подготовить переезд посольства Соединенных Штатов было поручено Госдепартаменту.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «отважное и справедливое» решение. Израильский премьер от лица всего Израиля выразил «глубокую признательность» американскому лидеру. Нетаньяху выразил уверенность в том, что это решение станет «важным шагом к миру», и призвал другие государства последовать примеру американцев — перенести свои посольства в Иерусалим.

Заявление Трампа о переносе столицы Израиля обрадовало далеко не всех — глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас расценил его как отказ американской стороны от участия в мирном процессе, а также счел решение Вашингтона нарушением международных резолюций.

Инициатива американского президента о признании Иерусалима столицей Израиля всерьез обеспокоило ЕС и лидеров европейских государств. О позиции Евросоюза заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Евросоюз глубоко озабочен возможными последствиями этого решения [Трампа] для мирного процесса», — прокомментировала Могерини решение Трампа на пресс-конференции в Брюсселе.

Не поддержали решение Трампа и в Великобритании — премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй заявила, что решительно не согласна с признанием Иерусалима столицей Израиля.

Глава британского правительства подчеркнула, что Лондон не намерен переносить британкое посольство из Тель-Авива и не приветствует перенос американского посольства в Иерусалим «до заключения соглашения об окончательном статусе» города.

Статус Иерусалима, одного из древнейших городов в мире, — ключевой вопрос в конфликте между Палестиной и Израилем. Во время войны 1967 года силы ЦАХАЛ заняли город, и израильская сторона настаивает, что именно Иерусалим — «единая и неделимая» столица государства. В то же время проживавшие в регионе палестинцы намерены сделать восточную часть Иерусалима столицей своего непризнанного государства.