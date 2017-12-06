«Поддержите ли вы меня?»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 6 декабря заявил, что действующий президент РФ Владимир Путин может объявить о своем участии на выборах в любой момент.

Реклама

«Президент это может сделать в любое время, поэтому нужно быть готовым каждый день», — отметил Песков. При этом он подчеркнул, что сам точно ничего не знает. «Я не знаю, а слухи у нас как раз насчет каждого дня и ходят», — отметил Песков.

Сам Владимир Путин в этот же день принял участие в церемонии вручения премии «Доброволец России», в ходе которой ответил на вопрос о своем выдвижении. По словам Путина, «это всегда для любого человека очень ответственное решение».

«Потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее», — подчеркнул глава государства. Этих целей, по словам президент можно добиться лишь при условии высокого уровня доверия и поддержки со стороны населения.

В связи с этим, Путин обратился к добровольцам с вопросом, поддержат ли они его выдвижение, на что участники мероприятия ответили криками «Да!».

В ответ президент поблагодарил присутствующих добровольцев и пообещал в ближайшее время принять решение о своем участии в выборах, учитывая их мнение. «Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято в ближайшее время и, принимая его, я, конечно, буду иметь в виду и наш сегодняшний разговор и вашу реакцию», — отметил российский лидер.

Впрочем, в том, что действующий президент пойдет на новый срок, мало кто сомневается. Главная интрига — когда именно и при каких условиях Путин объявит о своем решении.

Как писала «Газета.Ru» ранее, большая пресс-конференция может быть использована Владимиром Путиным для того, чтобы объявить о своем выдвижении на новый президентский срок. В экспертной среде много говорят о том, что

заявление Путина о выборах должно прозвучать как ответ на запрос от общества. Для этих целей может подойти именно большая пресс-конференция Путина, которая традиционно проходит в декабре.

Кроме того, осведомленные источники «Газеты.Ru», близкие к Кремлю, говорят: сейчас в администрации президента считают, что кампания самого сильного кандидата должна быть максимально сжата и коротка. При таком подходе объявлять о выдвижении имеет смысл только после того как будут официально объявлены выборы президента. Это должен сделать Совет Федерации в промежуток между 7 и 17 декабря. Такой же вариант развития событий позже подтвердили и источники других изданий.

Кроме того, до сих пор остается загадкой, пойдет ли Путин на выборы от партии или как самовыдвиженец. Долгое время источники российских федеральных СМИ, близких к администрации президента заявляли, что приоритетным считается вариант с самовыдвижением, поскольку общественная поддержка Владимира Путина «существенно шире», чем одобрение партии «Единая Россия».



Однако в случае, если Путин выберет самовыдвижение, то финансовые и временные требования к кандидату будут существенно жестче. Необходимо будет создать инициативную группу, подать документы в Центризбирком, дождаться регистрации группы, открыть и наполнить избирательный счет, к которому также существуют отдельные требования.

Возможно именно по этой причине в Кремле стали склоняться к тому, чтобы Владимир Путин выдвигался на выборы не в качестве самовыдвиженца, а от партии «Единая Россия».

Об этом в середине ноября «Газете.Ru» говорили сразу два близких к Кремлю источника. «Сейчас склоняются к партийному», — говорил «Газете.Ru» один из источников близких к Кремлю, в то время как другой подтвердил эту информацию.

По словам одного из источников, вариант с партийным выдвижением активно лоббировал экс-секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов, уступивший недавно свое место Андрею Турчаку.