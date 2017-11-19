Мугабе пригрозили импичментом

Президент Зимбабве Роберт Мугабе был смещен с поста лидера зимбабвийской правящей партии ЗАНУ-ПФ в воскресенье, 19 ноября.

Этот шаг последовал с целью форсировать конец его 37-летнего правления после фактически военного переворота, сообщает Reuters.

Место главы Африканского национального союза Зимбабве — Патриотического фронта (ZANU-PF) занял бывший глава зимбабвийских спецслужб Эммерсон Мнангагва.

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Отставка Мнангагвы, произошедшая в начале ноября, стала катализатором военного переворота в стране. В результате сам 93-летний Роберт Мугабе был отстранен от власти. Один из делегатов съезда ZANU-PF сообщил агентству, что «Мугабе был отправлен в отставку [с поста лидера партии], наш новый предводитель — Мнангагва».

Также из Патриотического фронта была исключена жена Мугабе, Грейс, — она проявляла амбиции унаследовать власть президента.

Перед собранием партии лидер ветеранов войн Крис Мутсвангва заявил, что у «старика Мугабе не хватило времени договориться о деталях выезда [из страны] и он должен был бежать из Зимбабве, пока была такая возможность». Сейчас, по словам Мутсвангвы, 93-летний президент пытается достичь почетной отставки, а в случае, если он откажется уходить, ZANU-PF «выведет на улицы толпы людей, которые сделают свое дело».

Бывший шеф госбезопасности, Эммерсон Мнангагва, известный под прозвищем «Крокодил», стоит первым в очереди на освобождающийся президентский пост. Он сформирует временное правительство, которое предстоит задача по восстановлению связей с внешним миром и стабилизации давно рухнувшей экономики страны.

18 ноября сотни тысяч людей заполонили улицы столицы Зимбабве, города Хараре, распевая песни, танцуя и обнимая солдат, выражая таким образом радость от переворота, отстранившего Мугабе от власти.

Падение Роберта Мугабе запустило цепную реакцию по всей Африке — множество диктаторов континента испытывают давление со стороны населения, требующего смены власти — от лидера Уганды Йоуэри Мусевени до главы Демократической республики Конго Джозефа Кабилы.

Мужчины, женщины и дети бежали вдоль бронемашин и солдат, сбросивших на этой неделе с президентского кресла человека, управлявшего страной с момента выхода из-под британского управления в 1980 году, передает корреспондент Reuters.

Сейчас Мугабе находится под домашним арестом в резиденции «Синяя крыша», отказываясь уходить с поста президента.

Племянник пока еще действующего президента Патрик Жувао рассказал, что Мугабе и его жена «были готовы умереть за праведное дело», чем отступиться и передать власть в руки мятежников. Но на улицах Хараре уже успели окрестить переворот «второй независимостью».

«Это — слезы радости», — рассказывает 34-летний Фрэнк Мутсиндиква, держащий в руках зимбабвийский флаг.

«Я ждал этого дня всю мою жизнь, мы наконец-то свободны», — говорит он.

Позже в воскресенье, 19 ноября, стало известно, что Мугабе объявил голодовку, находясь под домашним арестом, передает Daily Mail со ссылкой на источники.

«Если он [Мугабе] скончается, будучи арестованным солдатами, даже от естественных причинам, то армия будет нести ответственность за его смерть перед международным сообществом. Так президент пытается оказать давление на военных», — объяснил один из членов семьи Мугабе.

Один из министров Зимбабве, комментируя голодовку Мугабе, отметил, что «старик испробовал много разных трюков со вчерашней ночи».

Также сегодня Мугабе должен встретиться с представителями военного командования страны, передает телеканал ZTV. Об этом заявил глава посреднической миссии священник Фиделис Муконори.

До этого СМИ сообщили, что президент Зимбабве покинул страну, но эта информация не подтвердилась — он все еще находится под домашним арестом.