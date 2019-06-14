«Мое сердце раскрылось»: в чем Кардашьян призналась Трампу

Президент США Дональд Трамп пообещал звезде реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» Ким Кардашьян блестящее будущее в роли адвоката. Представляя 38-летнюю звезду в Белом доме 13 июня на встрече, посвященной реформе системы уголовных наказаний в США, он чрезвычайно тепло отозвался о Ким, прежде чем представить ее участникам мероприятия в качестве спикера.

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«Я бы хотел представить вам особенного гостя и не только мощного адвоката реформы правосудия, но и просто хорошего человека. Я слышал, она начала изучать юриспруденцию, к тому же, она — один из самых успешных людей в индустрии развлечений, так что скоро она станет одним из самых успешных адвокатов», — объявил Трамп. Свои слова он подтвердил решающим аргументом.

«Я был знаком с ее отцом и, скажу я вам, у нее хорошие гены — хорошие гены для всего. Она настоящий друг, и ее муж стал мне настоящим другом. Ким Кардашьян Уэст», — заключил президент США.

После такого приветствия Ким Кардашьян, которую все привыкли видеть в подчеркивающих выдающиеся формы и весьма откровенных нарядах, поднялась к кафедре в темно-зеленом брючном костюме и гладко расчесанными на прямой пробор волосами. Она была готова рассказать, как борется за лучшую жизнь для бывших заключенных в США.

Звезда телевидения и член знаменитой семьи США, соперничать с которой по части медийности могут, наверное, лишь сами Трампы, в последнее время принимает горячее участие в судьбах людей, отбывающих наказание в американских тюрьмах. В минувший четверг она приехала в Белый дом, чтобы рассказать о своей программе помощи тем, кто подпадает под подписанный американским президентом в конце прошлого года «Акт первого шага» — он позволяет осужденным на длительные сроки за ненасильственные преступления подать прошения о досрочном освобождении и помогает им вписаться в общество на свободе.

Ким Кардашьян объявила, что она вступила в партнерство с каршеринговой компанией, которая будет помогать освободившимся из мест заключения людям добраться до туда, где им назначены собеседования на работу.

Звезда телешоу рассказала, что прониклась интересом к судьбам американских заключенных после того, как в прошлом году ей удалось добиться помилования для пожилой Элис-Мари Джонсон, осужденной на пожизненное заключение за торговлю наркотиками в Алабаме. «После этого я провела очень много времени, посещая разные тюрьмы, потому что у меня не было никакой связи с теми, кто находится по ту сторону, а мне казалось, что это именно то место, где я могу сделать что-то хорошее. Я поступать правильно, но я не знала, как и что делать, и что вообще происходит», — призналась Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян рассказала собравшимся, что провела много времени, слушая истории американских заключенных.

«Мое сердце совершенно раскрылось, и я захотела сделать больше. Так что я пошла в юридическую школу в Калифорнии», — сообщила она. Звезда и мать четверых детей также представила публике адвокатов, которые работают вместе с ней, пытаясь облегчить участь заключенных.

На встрече в Восточной комнате в Белом доме помимо Дональда Трампа присутствовала его старшая дочь Иванка и ее супруг Джаред Кушнер — именно они в прошлом году добились того, чтобы Дональд Трамп встретился с Ким Кардашьян и выслушал ее аргументы в защиту Элис-Мари Джонсон, которую впоследствии помиловал президент.

Прежде, чем войти в Белый дом, Ким Кардашьян выложила в инстаграм видео, на котором она рассказала, что отправляется в главное государственное здание страны, «чтобы поговорить о втором шансе найма на работу и восстановления в должности» для людей, отбывших наказание в исправительных учреждениях. Она добавила, что для нее было честью «иметь возможность сообщить, что администрация и частный сектор намерены создать возможности для этих мужчин и женщин, чтобы они могли добиться успеха по возвращении домой». В заключение самая известная сестра из клана Кардашьян-Дженнер сказала, что она не сможет в одиночку помочь «тысячам», которые нуждаются в ее помощи.

Помогла она уже семнадцати осужденным — об этом этом в мае этого года рассказало издание TMZ. Все они были осуждены на пожизненное заключение за нетяжкие преступления, связанные с наркотиками. Кампанию по освобождению таких нарушителей закона под названием «90 дней свободы» запустила три месяца назад адвокат Ким Кардашьян Бриттани К. Барнетт. Сама телезвезда, как сообщалось, тайно поддерживала ее деньгами.