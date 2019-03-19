«У тебя жалкая жизнь»: дочь посла США в России о Трампе

Дочь посла США в России Эбби Хантсман высказалась против Дональда Трампа, чтобы поддержать коллегу по дневному ток-шоу The View на телеканале ABC Меган Маккейн. 18 марта 32-летняя телеведущая написала гневный пост в твиттере, в котором обвинила президента в очередных неуместных насмешках над отцом соведущей, покойным сенатором Джоном Маккейном. Хантсман твитнула: «Горжусь своей хорошей подругой (Меган — «Газета.Ru») за такую собранность во все время этого бреда. Семья Маккейнов не заслуживает этого, как и эта великая страна». Ведущая ток-шоу заключила пост словами:

«Лидерство и благоразумие могут не иметь значения на реалити-шоу, но они точно важны, когда ты возглавляешь свободный мир».

На твит сразу отреагировала упомянутая коллега — дочь Маккейна написала: «Люблю тебя».

Реклама

В понедельник, 18 марта, в эфире The View дочь Маккейна обвинила Трампа в том, что он живет «жалкой жизнью», раз проводит свои выходные, оскорбляя ее отца в твиттере. «Он проводит выходные в мыслях о великом человеке, потому что он это знает, и я это знаю, и все вы это знаете, сам он никогда не станет великим».

Телеведущая отметила: «Мой отец был его слабым местом при жизни. Он остался его слабым местом и после смерти».

«Твоя жизнь после рабочей недели проходит не с твоей семьей, не с друзьями, но в одержимости — именно так — потрясающим человеком, которому он никогда не сможет соответствовать, — продолжила Меган. — Я искренне жалею его семью. Не могу представить отца, который занимается подобным на выходных».

Конфликт разгорелся после того, как 17 марта Трамп дважды оскорбил сенатора, умершего 25 августа 2018 года, в своем твиттере. Основной мишенью стала связь Джона Маккейна с печально известным «досье Стила», которое содержало в себе неподтвержденные данные о том, что у России есть компромат на президента. Раскрытые судебные документы говорили о том, что в декабре 2016 года республиканец передал представителям СМИ и ФБР информацию якобы от российских спецслужб, которая порочила образ кандидата в президенты.

Трамп написал: «Так это правда был (только что доказано в судебных документах) «последний в своем классе» (в морской академии в Аннаполисе — «Газета.Ru») Джон Маккейн, кто прислал медиа и ФБР фальшивое досье в надежде, что это будет напечатано до выборов». «Он и демократы работали вместе и облажались (как обычно). Даже «фальшивые СМИ» опровергли этот мусор!», — заключил политик.

Днем ранее президент назвал «слив» фальшивки «темным пятном» на наследии Маккейна, он также критиковал то, что Маккейн голосовал за возвращение программы здравоохранения Барака Обамы.

Семья сенатора никогда не скрывала недовольство политикой и человеческими качествами Трампа, но вот Эбби Хантсман вполне может поставить своих ближайших родственников в неудобное положение.

Дело в том, что ее отец — видный правительственный чиновник, занимающий с 2016 года пост посла США в России. Ранее он служил послом в Китае — его назначил на этот пост Барак Обама. До этого чиновника выбрали на один срок в качестве губернатора штата Юта.

Эбби Хантсман в течение некоторого времени занимала должность непостоянной ведущей шоу «Fox & Friends Weekend» на Fox News, но впоследствии ушла работать в ABC. 4 марта ведущие выходящей на ABC передачи The View обсуждали новость о том, что в 2016-м Fox News якобы отказались публиковать расследование своего корреспондента Дианы Фальзон о связи Трампа со Сторми Дэниелс.

Когда ведущая Джой Бехар спросила у своих соведущих, значат ли эти данные, «что Fox News — всего лишь рупор администрации Трампа», Эбби Хантсман вступилась за бывших работодателей. Она попросила различать сегменты «новостей» и «мнений», но признала, что если эта история окажется правдой, то это будет «реальной проблемой для Fox», потому что сокрытие информации может плохо отразиться на непредвзятых журналистах канала, которые работают добросовестно.