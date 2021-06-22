Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон расстались

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян и баскетболист Тристан Томпсон прекратили встречаться несколько недель назад. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на друзей бывшей пары.

По рассказам людей, общающихся близко с Кардашьян и Томпсоном, экс-возлюбленные все еще ладят и в их разрыве нет никакой драмы. Они занимаются воспитанием своей дочери по имени Тру.

Информация об окончании отношений звездной пары появилась, когда баскетболиста якобы заметили входящим в комнату с тремя женщинами на вечеринке.

Собеседник издания Daily Mail сообщил, что якобы Томпсон закрылся в комнате с женщинами на том мероприятии на 30 минут. Среди присутствующих девушек, как утверждал очевидец, была «заядлая посетительница вечеринок».

В настоящий момент официального подтверждения о прекращении отношений 36-летней Хлои Кардашьян и 30-летнего Тристана Томпсона нет.

Ранее Ким Кардашьян отреагировала на слухи о новых отношениях после развода с Канье Уэстом. Она также отметила, что ее сердце свободно.