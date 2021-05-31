Елизавету II на традиционном параде сопроводит ее кузен

Герцог Кентский принц Эдвард сопроводит королеву Великобритании Елизавету II на традиционном параде в Лондоне в честь дня рождения монарха вместо ее покойного супруга герцога Эдинбургского. Об этом сообщает The Daily Mail.

Мероприятие ежегодно проходит 12 июня. Отмечается, что в связи с кончиной принца Филиппа в текущем году парад будет не таким пышным, как обычно.

В королевской семье такая замена происходит не в первый раз. В 2013 году принц супруг королевы не смогу присутствовать на на церемонии в связи с тем, что лежал в больнице после операции. В тот год его впервые заменял принц Эдвард.

Ранее стало известно, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон взяла на себя функции покойного герцога Эдинбургского Филиппа, который содействовал членам британской королевской семьи в решении их проблем.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет в апреле текущего года.

До этого, 16 февраля, герцог был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце. Начиная с 2017 года, принц несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем.