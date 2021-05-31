Елизавету II на традиционном параде сопроводит ее кузен

close
Герцог Кентский принц Эдуард Герцог Кентский принц Эдуард
Герцог Кентский принц Эдуард
Global Look Press

Герцог Кентский принц Эдвард сопроводит королеву Великобритании Елизавету II на традиционном параде в Лондоне в честь дня рождения монарха вместо ее покойного супруга герцога Эдинбургского. Об этом сообщает The Daily Mail.

Мероприятие ежегодно проходит 12 июня. Отмечается, что в связи с кончиной принца Филиппа в текущем году парад будет не таким пышным, как обычно.

В королевской семье такая замена происходит не в первый раз. В 2013 году принц супруг королевы не смогу присутствовать на на церемонии в связи с тем, что лежал в больнице после операции. В тот год его впервые заменял принц Эдвард.

Ранее стало известно, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон взяла на себя функции покойного герцога Эдинбургского Филиппа, который содействовал членам британской королевской семьи в решении их проблем.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет в апреле текущего года.

До этого, 16 февраля, герцог был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце. Начиная с 2017 года, принц несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем.