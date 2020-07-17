Ким Кардашьян призвала к мирному разрешению конфликта Баку и Еревана

Американская звезда армянского происхождения Ким Кардашьян на своей странице в Instagram призвала к мирному урегулированию конфликта на армяно-азербайджанской границе.

«Я молюсь с моими собратьями-армянами за тех, кто участвует в конфликте на границе страны. Я призываю к мирному урегулированию этих неспровоцированных нападений во время и без того сложного периода пандемии», — написала модель.

Она также призвала международное сообщество вмешаться и предотвратить ненужную эскалацию и гибель людей.

Звезда подчеркнула, что агрессором выступает Азербайджан, поскольку он, по ее словам, нарушил призыв ООН к глобальному прекращению огня на фоне пандемии коронавируса и атаковал первым.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

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