Короля Норвегии Харальда V госпитализировали

Король Норвегии Харальд V попал в больницу в среду, 8 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу норвежской королевской семьи.

Отмечается, что причиной госпитализации стало головокружение.

«Никаких серьезных болезней у него не обнаружено», — уточнили в пресс-службе.

Ожидается, что короля выпишут до выходных.

Из-за недомогания Харальд V уйдет на больничный на две недели. Исполнять обязанности 87-летнего короля будет его сын, кронпринц Хокон.

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