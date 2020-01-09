Короля Норвегии Харальда V госпитализировали
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Король Норвегии Харальд V попал в больницу в среду, 8 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу норвежской королевской семьи.
Отмечается, что причиной госпитализации стало головокружение.
«Никаких серьезных болезней у него не обнаружено», — уточнили в пресс-службе.
Ожидается, что короля выпишут до выходных.
Из-за недомогания Харальд V уйдет на больничный на две недели. Исполнять обязанности 87-летнего короля будет его сын, кронпринц Хокон.
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