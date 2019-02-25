Как дочь Пескова стала стажером в Европарламенте, рассказал евродепутат

Елизавета Пескова, дочь представителя Кремля Дмитрия Пескова, с ноября прошлого года работает стажером в Европарламенте (ЕП). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на евродепутата от Франции Эмерика Шопрада.

Ранее СМИ сообщили, что Пескова стажируется в ЕП как студентка из Франции. Шопард подтвердил эту информацию и подчеркнул, что она «имеет на это право».

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«При этом я хотел бы подчеркнуть, что у нее контракт с ЕП, а не со мной лично, и договор в январе был подтвержден и продлен», — сказал Шопард.

Он заверил, что в стажировке дочери Пескова в ЕП нет «никаких нарушений».

Евродепутат заключил, что с критикой стажировки Песковой в ЕП выступают «некоторые русофобски настроенные депутаты».

Ранее дочь Пескова посоветовала молодежи быть скромнее.