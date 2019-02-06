Дженнифер Лоуренс помолвлена с владельцем арт-галереи

Американская актриса Джденифер Лоуренс помолвлена с 34-летним директором картинной галереи Куком Марони, сообщает Business Insider.

Впервые слухи о помолвке появились после того, как анонимный источник сообщил, что 28-летняя Лоуренс и Марони «праздновали» в одном из нью-йоркских ресторанов какое-то событие, и на пальце Лоуренс сверкало «крупное кольцо».

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Представители Лоуренс подтвердили новость о помолвке. Дата свадьбы пока не объявлена.

Лоуренс с Марони познакомились в мае 2018 года, когда на одной из общих вечеринок их представила друг другу давняя подруга Лоуренс Лора Симпсон.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лоуренс приостанавливает актерскую карьеру.