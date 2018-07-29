Томас Маркл раскритиковал дочь за нежелание выходить на связь

Томас Маркл, отец герцогини Сассекской Меган Маркл, раскритиковал дочь за то, что она «игнорирует его». Об этом мужчина заявил в интервью The Daily Mail.

По словам Томаса Маркла, Меган изменила все свои телефонные номера после свадьбы с британским принцем Гарри.

Реклама

«Мне очень больно, что она полностью прекратила со мной общаться. Раньше у меня были номера ее телефонов и номер ее личных помощников во дворце, но после того, как я сказал несколько критичных слов о том, что королевская семья меняет Меган, они были отключены», — сказал отец герцогини.

Он также заявил, что боится никогда не увидеть своих внуков.

Ранее сообщалось, что будущая невестка Меган Маркл была арестована за нападение.