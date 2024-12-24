Главный атрибут новогодних праздников — елка. Приобрести ее можно на елочных базарах, в сетевых магазинах, с помощью онлайн-сервисов и в лесных питомниках. Цены начинаются от 1000 руб. за погонный метр. Приобретать новогоднее дерево лучше за 1-2 недели до праздника.
Как выбрать живую ель на Новый год
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Алина Джусь/"Газета.Ru"
Чтобы выбрать качественную елку, поинтересуйтесь у продавца наличием документов, подтверждающих легальность вырубки и транспортировки елок. Затем оцените внешний вид и состояние дерева.