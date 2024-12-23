Где купить елку на Новый год — 2025 в Москве: путеводитель по елочным базарам и магазинам

Елочные базары и магазины в Москве: адреса, цены, полезные советы

Главный атрибут новогодних праздников — нарядная елка. Москва предлагает большой выбор мест, где можно ее приобрести — от традиционных елочных базаров до онлайн-сервисов. «Газета.Ru» составила список самых популярных торговых точек, где можно купить живую елку в Москве, и подготовила советы, как сделать правильный выбор.

Елочные базары

Елочные базары — традиционный вариант для покупки елки к празднику. В Москве с 20 декабря действует 240 точек, которые предлагают широкий выбор живых елей, сосен и пихт на любой вкус и кошелек. По данным Департамента торговли и услуг Москвы, на них представлена продукция Пермского края, Башкирии, а также зарубежные ели.

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Работать елочные базары будут вплоть до 31 декабря. Узнать их легко: все официальные елочные базары в Москве имеют одинаковое оформление, ограждение и освещение.

Полный список адресов елочных базаров вы можете посмотреть на Портале открытых данных Москвы. Опция «Рядом со мной» позволит вам найти ближайшие к вашему местоположению точки по продаже елок.

close Григорий Сысоев/РИА Новости

Преимущества покупки елки на елочном базаре:

Атмосфера. Елочные базары создают праздничное настроение, покупка елки позволит почувствовать приближение праздника.



Елочные базары создают праздничное настроение, покупка елки позволит почувствовать приближение праздника. Большой выбор. Базары предлагают разнообразие новогодних деревьев, а также хвойных букетов. Вы самостоятельно можете оценить высоту, форму, пушистость, свежесть елки.



Базары предлагают разнообразие новогодних деревьев, а также хвойных букетов. Вы самостоятельно можете оценить высоту, форму, пушистость, свежесть елки. Цена. Предприниматели самостоятельно определяют стоимость продукции. Как правило, цены на елочных базарах более доступные и гибкие. За два-три дня до Нового года стоимость может быть снижена. На отечественную продукцию цена начинается от 1 тыс. руб. за погонный метр, на импортную — от 5,5 тыс. руб. за погонный метр.

1000–1300 руб. за метр цена отечественной ели на елочных базарах Москвы

Недостатки:

Расположение. Хотя новогодних базаров в Москве множество, не всем удобно добираться до них, а затем транспортировать елку домой.



Хотя новогодних базаров в Москве множество, не всем удобно добираться до них, а затем транспортировать елку домой. Ассортимент. На елочных базарах представлен стандартный выбор елок, пихт, сосен и елей для городских квартир. Если вам нужно что-то особенное, то лучше воспользоваться предложениями специализированных магазинов.

Кстати Несанкционированная продажа елок на улице влечет за собой штрафы: для граждан — от 2500 до 5000 руб., для должностных лиц — от 5000 до 10000 руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Сетевые магазины

Крупные сетевые магазины, например, «Ашан», «Лемана Про», в преддверии Нового года продают живые елки. Вы можете выбрать дерево в магазине или заказать его на сайте и оформить доставку .

Преимущества покупки елки в сетевых магазинах:

Удобство. Сетевые магазины расположены практически во всех районах Москвы, что делает их доступными для большинства покупателей. Кроме того, вы можете оформить доставку дерева до квартиры.



Сетевые магазины расположены практически во всех районах Москвы, что делает их доступными для большинства покупателей. Кроме того, вы можете оформить доставку дерева до квартиры. Ассортимент. Огромный выбор елок на любой вкус: от стандартных вариантов до экзотических разновидностей. Удобно, что на месте вы сразу можете приобрести гирлянды, елочные украшения и другие новогодние товары.



Огромный выбор елок на любой вкус: от стандартных вариантов до экзотических разновидностей. Удобно, что на месте вы сразу можете приобрести гирлянды, елочные украшения и другие новогодние товары. Качество. Как правило, сетевые магазины внимательно следят за качеством своей продукции.

Недостатки:

Свежесть. Обратите внимание на этот параметр. Закупка товара происходит заранее, поэтому елки некоторое время могли храниться на складах.

7 тыс. — 8 тыс. руб. средний ценник на пихту Нордмана в сетевых магазинах

Сетевые магазины предлагают елки разной стоимости. Помимо дорогих премиум-деревьев, есть и бюджетные варианты — от 1,4 тыс. руб.

close Илья Питалев/РИА Новости

Интернет-магазины

Купить живую елку также можно через интернет-магазины. Есть сайты, специализирующиеся на продаже елок и новогодней продукции с доставкой до адреса клиента.

Большой выбор новогодних деревьев также предлагают известные маркетплейсы. Это удобный способ приобрести елку, не выходя из дома.

Преимущества покупки елки в интернет-магазинах:

Удобство. Можно заказать елку с доставкой на дом в любое удобное время. Есть даже экспресс-доставка за один-два часа.



Можно заказать елку с доставкой на дом в любое удобное время. Есть даже экспресс-доставка за один-два часа. Ассортимент. Широкий выбор елок разных сортов, размеров.



Широкий выбор елок разных сортов, размеров. Отзывы. Можно почитать отзывы других покупателей и сделать более осознанный выбор.

Недостатки:

Невозможность заранее посмотреть елку. Качество и внешний вид вы сможете оценить только в момент доставки.



Качество и внешний вид вы сможете оценить только в момент доставки. Доставка. Стоимость доставки может быть включена в цену, что делает покупку дороже.

4 тыс. — 5 тыс. руб. средняя стоимость живой елки на маркетплейсах

Питомники в Подмосковье

Жители столичного региона также могут срубить елку самостоятельно (но не где угодно — это важно помнить). Услугу предлагают подмосковные лесные питомники.

Акцию «Ель домой — всей семьей» шестой год подряд проводит Комитет лесного хозяйства Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2024 году в акции участвует три лесных питомника:

Дмитровский: 56.316254, 37.525118. Адрес: Дмитров, ул. Сосновая, д.1. Контактное лицо: инженер питомника — Галина Хренова, +7(916)477-89-58.



56.316254, 37.525118. Адрес: Дмитров, ул. Сосновая, д.1. Контактное лицо: инженер питомника — Галина Хренова, +7(916)477-89-58. Сергиево-Посадский: 56.347114, 38.165364. Адрес: г. Сергиев Посад, поселок Лесхоза, ул. Базисный питомник, д. 10 А. Контактное лицо: инженер питомника — Сергей Сесин, +7(915)234-73-38.



56.347114, 38.165364. Адрес: г. Сергиев Посад, поселок Лесхоза, ул. Базисный питомник, д. 10 А. Контактное лицо: инженер питомника — Сергей Сесин, +7(915)234-73-38. Ульянинский: 55.339222, 38.428113. Адрес: Раменский г. о., село Ульянино, поселок Лесничество. Контактное лицо: инженер питомника — Нина Герасименко, +7 (916)989-32-98.

Акция проходит с 14 по 30 декабря. Время работы питомников с 10:00 до 15:00.

close Григорий Сысоев/РИА Новости

Во всех трех питомниках можно приобрести ель европейскую по таким ценам:

1,5–2 м — 1 700 руб.

2,1–3,0 м — 3 600 руб.

3,1–4,0 м — 6 500 руб.

4,1–6,0 м — 15 000 руб.

6,1–7,0 м — 27 000 руб.

Кроме того, в Сергиево-Посадском питомнике можно приобрести ель колючую голубую и сизую .

Стоимость деревьев:

1,5–2 м — 3,3 тыс. руб.

2,1–3,0 м — 5 тыс. руб.

3,1–4,0 м — 16,5 тыс. руб.

4,1–6,0 м — 28 тыс. руб.

6,1–7,0 м — 35 тыс. руб.

Покупка елки таким способом может стать захватывающим новогодним приключением для всей семьи. Учтите, что рубку дерева вам придется выполнить самостоятельно в присутствии сотрудника питомника.

Преимущества покупки елки в питомнике:

Атмосфера. Поездка за елкой вместе с детьми добавит вам праздничных эмоций.



Поездка за елкой вместе с детьми добавит вам праздничных эмоций. Цена. Стоимость елки ниже, чем при покупке в торговой сети.



Стоимость елки ниже, чем при покупке в торговой сети. Возможность выбора. Вы сами выберете понравившееся дерево и спилите его.

Недостатки: