Где купить елку на Новый год — 2025 в Москве: путеводитель по елочным базарам и магазинам

Елочные базары
Елочные базары — традиционный вариант для покупки елки к празднику. В Москве с 20 декабря действует 240 точек, которые предлагают широкий выбор живых елей, сосен и пихт на любой вкус и кошелек. По данным Департамента торговли и услуг Москвы, на них представлена продукция Пермского края, Башкирии, а также зарубежные ели.
Работать елочные базары будут вплоть до 31 декабря. Узнать их легко: все официальные елочные базары в Москве имеют одинаковое оформление, ограждение и освещение.
Полный список адресов елочных базаров вы можете посмотреть на Портале открытых данных Москвы. Опция «Рядом со мной» позволит вам найти ближайшие к вашему местоположению точки по продаже елок.
Преимущества покупки елки на елочном базаре:
- Атмосфера. Елочные базары создают праздничное настроение, покупка елки позволит почувствовать приближение праздника.
- Большой выбор. Базары предлагают разнообразие новогодних деревьев, а также хвойных букетов. Вы самостоятельно можете оценить высоту, форму, пушистость, свежесть елки.
- Цена. Предприниматели самостоятельно определяют стоимость продукции. Как правило, цены на елочных базарах более доступные и гибкие. За два-три дня до Нового года стоимость может быть снижена. На отечественную продукцию цена начинается от 1 тыс. руб. за погонный метр, на импортную — от 5,5 тыс. руб. за погонный метр.
Недостатки:
- Расположение. Хотя новогодних базаров в Москве множество, не всем удобно добираться до них, а затем транспортировать елку домой.
- Ассортимент. На елочных базарах представлен стандартный выбор елок, пихт, сосен и елей для городских квартир. Если вам нужно что-то особенное, то лучше воспользоваться предложениями специализированных магазинов.
Сетевые магазины
Крупные сетевые магазины, например, «Ашан», «Лемана Про», в преддверии Нового года продают живые елки. Вы можете выбрать дерево в магазине или заказать его на сайте и оформить доставку.
Преимущества покупки елки в сетевых магазинах:
- Удобство. Сетевые магазины расположены практически во всех районах Москвы, что делает их доступными для большинства покупателей. Кроме того, вы можете оформить доставку дерева до квартиры.
- Ассортимент. Огромный выбор елок на любой вкус: от стандартных вариантов до экзотических разновидностей. Удобно, что на месте вы сразу можете приобрести гирлянды, елочные украшения и другие новогодние товары.
- Качество. Как правило, сетевые магазины внимательно следят за качеством своей продукции.
Недостатки:
- Свежесть. Обратите внимание на этот параметр. Закупка товара происходит заранее, поэтому елки некоторое время могли храниться на складах.
Сетевые магазины предлагают елки разной стоимости. Помимо дорогих премиум-деревьев, есть и бюджетные варианты — от 1,4 тыс. руб.
Интернет-магазины
Купить живую елку также можно через интернет-магазины. Есть сайты, специализирующиеся на продаже елок и новогодней продукции с доставкой до адреса клиента.
Большой выбор новогодних деревьев также предлагают известные маркетплейсы. Это удобный способ приобрести елку, не выходя из дома.
Преимущества покупки елки в интернет-магазинах:
- Удобство. Можно заказать елку с доставкой на дом в любое удобное время. Есть даже экспресс-доставка за один-два часа.
- Ассортимент. Широкий выбор елок разных сортов, размеров.
- Отзывы. Можно почитать отзывы других покупателей и сделать более осознанный выбор.
Недостатки:
- Невозможность заранее посмотреть елку. Качество и внешний вид вы сможете оценить только в момент доставки.
- Доставка. Стоимость доставки может быть включена в цену, что делает покупку дороже.
Питомники в Подмосковье
Жители столичного региона также могут срубить елку самостоятельно (но не где угодно — это важно помнить). Услугу предлагают подмосковные лесные питомники.
Акцию «Ель домой — всей семьей» шестой год подряд проводит Комитет лесного хозяйства Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В 2024 году в акции участвует три лесных питомника:
- Дмитровский: 56.316254, 37.525118. Адрес: Дмитров, ул. Сосновая, д.1. Контактное лицо: инженер питомника — Галина Хренова, +7(916)477-89-58.
- Сергиево-Посадский: 56.347114, 38.165364. Адрес: г. Сергиев Посад, поселок Лесхоза, ул. Базисный питомник, д. 10 А. Контактное лицо: инженер питомника — Сергей Сесин, +7(915)234-73-38.
- Ульянинский: 55.339222, 38.428113. Адрес: Раменский г. о., село Ульянино, поселок Лесничество. Контактное лицо: инженер питомника — Нина Герасименко, +7 (916)989-32-98.
Акция проходит с 14 по 30 декабря. Время работы питомников с 10:00 до 15:00.
Во всех трех питомниках можно приобрести ель европейскую по таким ценам:
1,5–2 м — 1 700 руб.
2,1–3,0 м — 3 600 руб.
3,1–4,0 м — 6 500 руб.
4,1–6,0 м — 15 000 руб.
6,1–7,0 м — 27 000 руб.
Кроме того, в Сергиево-Посадском питомнике можно приобрести ель колючую голубую и сизую.
Стоимость деревьев:
1,5–2 м — 3,3 тыс. руб.
2,1–3,0 м — 5 тыс. руб.
3,1–4,0 м — 16,5 тыс. руб.
4,1–6,0 м — 28 тыс. руб.
6,1–7,0 м — 35 тыс. руб.
Покупка елки таким способом может стать захватывающим новогодним приключением для всей семьи. Учтите, что рубку дерева вам придется выполнить самостоятельно в присутствии сотрудника питомника.
Преимущества покупки елки в питомнике:
- Атмосфера. Поездка за елкой вместе с детьми добавит вам праздничных эмоций.
- Цена. Стоимость елки ниже, чем при покупке в торговой сети.
- Возможность выбора. Вы сами выберете понравившееся дерево и спилите его.
Недостатки:
- Заготовка и доставка. Рубить или пилить дерево придется самостоятельно. Вопрос транспортировки вашей пушистой красавицы тоже лежит на вас.
- Ассортимент. Предлагаются деревья трех видов, а также еловый лапник.