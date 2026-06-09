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Общество

Яндекс расширил географию аренды электровелосипедов для курьеров

Курьерам в России cтали доступны 30 тыс. Яндекс Байков с ограничением скорости
Пресс-служба сервисов доставки Яндекса

Курьерам в более чем 20 городах России стали доступны электровелосипеды Яндекс Байк после того, как компания расширила географию аренды, сообщает пресс-служба Яндекса.

Компания увеличила парк электровелосипедов до 30 тысяч. Теперь воспользоваться сервисом Яндекс Байк можно в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани и других городах России.

В компании отметили, что те курьеры, которые работают вне сервисов доставки Яндекса, смогут арендовать электровелосипеды через приложение.

Также в Яндексе рассказали о развитии В2В-аренды электровелосипедов для сервисов доставки и компаний со своей курьерской службой. Первым партнером компании стал Ozon fresh. Всего компания взяла в аренду 1840 электровелосипедов Яндекса в Москве и Санкт-Петербурге.

В компании добавили, что Яндекс Байк оснащен двигателем мощностью 240 Вт, IoT-модулем, ограничивающим скорость порогом в 25 км/ч, и защищенной батареей с системой непрерывного мониторинга состояния. Система контролирует заряд, предотвращает перегрев, короткие замыкания и резкие перепады температуры.

Напомним, Яндекс начал разрабатывать собственный электровелосипед для курьеров в 2022 году, а первые Яндекс Байки стали доступны для аренды в 2023 году.

 
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