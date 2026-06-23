Британия лишилась еще одного — уже четвертого — премьер-министра с 2022 года. Нынешний хозяин Даунинг-стрит, 10 Кир Стармер объявил об уходе, не просидев на своем посту и двух лет.

Почти один в один повторилась драма с Борисом Джонсоном. Четыре года назад сопартийцы тоже выжили его из премьерского кресла в надежде, что отставка Джонсона спасет партию от разгрома на выборах. Но этим только ускорили свое падение.

Лейбористы, чьи рейтинги стремительно идут ко дну, пытаются провернуть то же самое. В отличие от консерваторов, у них, правда, есть кандидат на должность спасителя — все еще относительно популярный мэр Манчестера Энди Бернем. Получится ли у него то, что не получилось у четырех предшественников, — вопрос пока открытый. В конце концов Соединенное Королевство находится в тяжелом системном кризисе. Должность британского премьера по праву можно считать расстрельной — вырулить из такого может только по-настоящему экстраординарная личность…

Но вернемся к Стармеру. Есть у него и Джонсона еще кое-что общее. Оба политика отчаянно пытались легитимизировать свое правление через украинский конфликт — и мантия «премьера войны» в итога задавила обоих.

На момент начала СВО против Джонсона уже активно плели заговор. Поэтому он ухватился за Украину как за «палочку-выручалку» и родил печально известный политический анекдот: «Давайте просто воевать». Стармер в этом смысле даже не пытался выстроить свою собственную повестку. Вместо этого он с первого же дня забросил все дела дома — и фактически «сбежал» за границу спасать киевский режим.

За недолгое правление внешняя политика Стармера стала своего рода притчей во языцех. Пока евроатлантисты всех мастей хвалили британского премьера за «мощное» выступление на международной арене, в Соединенном Королевстве вопрошали в воздух, почему Стармер провел не дома одну шестую часть своего правления (суммарно больше двух месяцев). Самые отчаявшиеся даже стали неиронично поминать хорошим словом Джонсона, который за то же время был в разъездах всего 18 дней.

Все это время рейтинги премьера Британии пробивали одно дно за другим. Но сэр Стармер не обращал внимания, продолжал триумфальные разъезды по международным саммитам и соревновался с другими, кто больше и лучше поддержал Украину.

И вот тут кроется главная мораль сей басни. Получается, что Украина как «палочка-выручалочка» для западных политиков больше не работает. Это раньше можно было просто крикнуть: «Я поддерживаю Киев», — и получить солидную прибавку к политическим очкам (чем, собственно, и воспользовался в свое время Джонсон). Сейчас попытки замазать собственную некомпетентность внешнеполитической повесткой уже не проходят.

В этом Кир Стармер, кстати, не одинок. «Внешнеполитический канцлер» Германии Фридрих Мерц синхронно с ним наступал ровно на те же грабли — и получил аналогичный результат. За неполный год у руля Мерц на увлечении украинской тематикой умудрился слить все рейтинги. К настоящему времени одна только «Альтернатива для Германии» получает почти столько же поддержки, сколько две партии правящей коалиции вместе взятые. А сам канцлер тоже балансирует на грани ухода, хотя сравнительно недавно заступил на должность.

Обманывать себя, конечно, не стоит. Дело тут не в том, что европейцы внезапно разлюбили Украину. Просто кризис на востоке Европы перестал быть для них жизнеопределяющим. Западный избиратель в 2026 году хочет, чтобы политики разбирались с конкретными проблемами дома — а не строили воздушные замки на очередном форуме по поддержке Киева. Именно это определяет его настроения.

Тут будет уместно вспомнить и про бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана — который тоже строил избирательную кампанию на Украине и промахнулся. Его преемник Петер Мадьяр урок извлек. Он не стал идти на поводу у брюссельских бюрократов, желавших втянуть Будапешт в проукраинскую коалицию, а просто «выбрал жизнь».

Теперь нелегкий выбор предстоит сделать и новому жильцу Даунинг-стрит, 10. Первый вариант: пойти по пути наименьшего сопротивления и втянуться в украинские дела в надежде на то, что на этот раз ставка точно выиграет. Второй: сделать волевой шаг назад, сосредоточиться на внутренних проблемах и «выбрать жизнь» для себя и своих избирателей.

Отчасти потенциальный преемник Стармера Энди Бернем уже пошел по второму пути. Во время недавних довыборов в палату общин он практически не говорил про внешние дела, предпочитая фокусироваться на проблемах «маленького человека». Кир Стармер, справедливости ради, тоже практически не касался Украины на выборах. Но в его случае отсутствие собственной позиции было не очень приятной и понятной «фишкой». А вот Бернему стратегия «разговора по-человечески» принесла внушительные цифры, поэтому есть шанс — хоть и небольшой, — что он попытается реализовать ее и на национальном уровне.

В таком случае можно ожидать, что Британия хоть и не откажется от поддержки Киева формально, но по-тихому сократит до минимума свое участие в проукраинских проектах. С прагматической точки зрения такая передышка будет в интересах самого же Лондона. Понимает ли эту простую истину Бернем? Пока не уверен. Но даже если лужу вокруг себя заметит не он, то это обязательно сделает кто-то другой.

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