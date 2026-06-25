«Дух Анкориджа сошел на нет»: в США признались, что Путин и Трамп не достигли соглашения на Аляске

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли соглашения в Анкоридже, однако Вашингтон по-прежнему готов сыграть любую «конструктивную роль, чтобы прекратить войну на Украине». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на саммите стороны договорились, как прекратить боевые действия и перейти к переговорам. После него Москва не получила ответа на инициативы, а теперь от РФ ждут новых уступок. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли соглашения по урегулированию конфликта во время саммита на Аляске. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, чьи слова цитирует ТАСС.

«На Аляске было предложение. Но на Аляске не было соглашения. Если бы [в Анкоридже] было [достигнуто] соглашение, у нас бы завершилась война», — подчеркнул чиновник.

При этом Рубио отметил, что Вашингтон все еще готов сыграть любую «конструктивную роль, чтобы прекратить войну на Украине».

«Мы готовы сделать шаг вперед и сыграть конструктивную роль, если у нас есть такая возможность, объединить стороны и положить конец этой войне, это то, что президент пытался сделать в течение полутора лет», — добавил он.

США не повлияли на Киев

В конце мая помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что в Анкоридже лидеры двух стран достигли понимания того, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее раскрыл, что они касались того, как прекратить боевые действия на Украине и перейти к переговорам.

«Перед Анкориджем приезжал [специальный представитель президента США Стив] Уиткофф, привез предложения — абсолютно конкретные, которые президент Путин взял в работу. В Анкоридже он президенту Трампу сказал: тут есть такие-то нюансы, но я беру эти нюансы на себя, я принимаю ваши предложения. Это уже был компромисс», — уточнил глава российского МИД.

Он добавил, что инициативы США были приняты президентом РФ, однако ответа на них Москва так и не получила. При этом теперь от России ждут новых уступок.

«Мяч сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда, если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира. Это не пойдет», — сказал Лавров.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru» также подчеркнул, что Москва после саммита в Анкоридже пошла на «некоторые компромиссы», тогда как Вашингтон не смог оказать должного влияния на президента Украины Владимира Зеленского.

«Были предварительные договоренности. <...> Но как видим, что господин Трамп не смог оказать достойного влияния на Зеленского, не смог оказать влияние на западных европейцев. Мне кажется, наоборот, они оказали на него воздействие, влияние», — пояснил сенатор.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с News.ru выразил мнение, что США не смогли выполнить договоренности Анкориджа из-за давления Евросоюза. При этом он также допустил, что консультации РФ и США продолжатся, как и попытки вернуться к определенным договоренностям. Переговорный процесс, как подчеркнул парламентарий, будет зависеть от успехов армии РФ на фронте.

Политолог Константин Блохин в разговоре с News.ru объяснил, что произошло в отношениях России и США по вопросу Украины:

«Во-первых, дух Анкориджа сошел на нет, у США появилась иранская проблема. Во-вторых, изменились некоторые переговорные позиции. Сейчас Украина с ЕС чувствует кураж. Европе это нравится, там дают деньги Киеву», — сказал он.

При этом, по мнению эксперта, США могут вернуться к переговорам с Россией в случае рисков стремительного краха Украины на фронте.