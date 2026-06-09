Яндекс переведет продажи новинок на своего ИИ-ассистента

Яндекс впервые использует чат с Алисой AI в качестве самостоятельного канала для старта продаж нового устройства. Пользователи смогут пройти весь путь покупки внутри диалога с ИИ-ассистентом, сообщили в компании.

Как отметили в компании, запуск нового механизма продаж является частью развития транзакционного ИИ — направления, в рамках которого цифровой ассистент помогает не только находить информацию, но и выполнять конкретные действия, включая покупку товаров и услуг.

В Яндексе рассчитывают, что роль ИИ-ассистентов в электронной коммерции будет расти. По оценке компании, к 2030 году доля покупок, совершаемых через таких помощников в России, может достигнуть 10% от общего объема рынка онлайн-торговли, который превысит 30 трлн рублей.

Уточняется, что первым устройством, которое поступит в продажу в таком формате, станут наушники Яндекс Дропс. В течение первой недели после старта продаж приобрести новинку можно будет только через чат с Алисой AI.

Новый сценарий предполагает, что пользователь знакомится с продуктом не на сайте или маркетплейсе, а непосредственно в диалоге с нейросетью. В компании считают, что в перспективе подобные интерфейсы могут стать для брендов отдельным каналом вывода новых продуктов на рынок.

«Впервые покупка нового устройства целиком, от знакомства до оплаты, живет внутри диалога с ИИ. Но уже скоро такие сценарии перестанут быть единичными: в ближайшие годы чат с ассистентом станет привычным местом, где люди не просто узнают о товарах, а покупают их», — считает руководитель подразделения транзакционного ИИ Яндекса Роман Маресов.