«Откровенное пиратство». Франция задержала следовавший из России нефтяной танкер

Франция задержала нефтяной танкер Deliver, следовавший из Приморска под флагом Камеруна. Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что операция, которая прошла через несколько дней после аналогичного шага Лондона, демонстрирует решимость европейцев не позволить «теневому флоту» РФ обходить санкции. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Газетой.Ru» назвал действия Парижа откровенным пиратством.

Франция задержала нефтяной танкер Deliver недалеко от берегов Сицилии. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон, опубликовав кадры высадки десанта на судно.

«Новый шаг против «теневого флота», осуществленный через несколько дней после аналогичной операции Британии, демонстрирует решимость европейцев. Мы не позволим «теневому флоту» обходить санкции и финансировать военные усилия России», — написал французский лидер в соцсети X.

Как рассказали в морской префектуре Франции по Средиземному морю, танкер шел из Приморска под флагом Камеруна. Операция по задержанию Deliver прошла 23 июня. Поводом стала проверка принадлежности судна, так как французские власти заподозрили танкер в использовании «ложного флага».

«В соответствии с международным правом и по требованию прокурора республики судно было отклонено от курса 23 июня и в настоящее время сопровождается средствами национального военно-морского флота к месту якорной стоянки для продолжения проверок», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, россиян среди экипажа задержанного Францией танкера Deliver нет , сообщили ТАСС в посольстве России.

Это уже не первый раз, когда французские власти задерживают танкеры. Так, в марте ВМС Франции остановили судно Deyna, следовавшее под флагом Мозамбика из Мурманска, а в начале июня — танкер Tagor, который шел из Мурманска в неуказанный порт Балтийского моря. Тогда Макрон так же заявил о недопустимости того, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и способствовали финансированию украинского конфликта.

14 июня о перехвате танкера Smyrtos под флагом Камеруна, который якобы относится к российскому «теневому флоту», так же заявила Великобритания. Судно следовало из порта Усть-Луга. Премьер-министр страны Кир Стамер сообщил, что оно было остановлено британским военным в Ла-Манше. Операция, по его словам, завершилась успешно и нанесла «очередной удар по России».

«Не прибавляет им славы»

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя захват танкера Deliver в беседе с «Газетой.Ru», назвал действия французских властей «откровенным пиратством».

«Они нарушают международное право, которое, к сожалению, не действует. Их это не красит и никакой славы не прибавляет», — уточнил он.

По словам Леонкова, у западных стран закончились поводы заявлять о том, что Украина «побеждает» Россию на поле бое, из-за чего и происходят такие случаи. Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец также отметил, что заявление президента Франции — это, прежде всего, пиар. Однако тенденция демонстрирует то, что страны Запада «перешли от игры в задержания к реальным захватам», что означает переход на следующую ступень эскалации.

Чем ответит Россия?

По словам Зубца, сейчас возникает вопрос, что делать России в такой ситуации.

«Первый вариант — суды, второй — ответные конфискации, третий — обеспечение силовой защиты российских танкеров в международных водах. Самая очевидная и напрашивающаяся история при конфискации нашей нефти — это изъятие активов. <...> Оттуда можно просто списать деньги в эквиваленте потерянных средств», — пояснил он.

При этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Вестям» предложил более жестко отвечать на подобные шаги, иначе «захватчики» не успокоятся.

«Недавно был случай, когда британская яхта неслась на полном ходу на наш военный корабль. Как только прозвучали предупредительные выстрелы, они мгновенно ретировались. Такой же случай был несколько лет назад в Черном море в Крыму. Когда они пересекли даже наши территориальные воды, британцы получили предупредительный удар, смылись сразу», — напомнил сенатор.

Джабаров также обратился к идее председателя Морской коллегии Николая Патрушева. Тот ранее предложил сопровождать танкеры военными кораблями.