Больше 150 АЗС за месяц. Россия нанесла удары по топливной инфраструктуре Украины

Российские военные нанесли массированный удар по топливной инфраструктуре Украины — повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе, а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области. По данным Mash, за последний месяц ВС РФ уничтожили больше 150 АЗС и 100 бензовозов. Кроме этого, ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты. Российские власти ранее говорили, что интенсивность атак будет возрастать.

ВС РФ нанесли массированный удар по топливной инфраструктуре Украины — сразу в нескольких регионах страны были атакованы АЗС и склады с топливом, сообщает Life со ссылкой SHOT.

По данным Telegram-канала, повреждения получили заправочные станции в Сумах и Никополе Днепропетровской области. В Запорожской области были уничтожены фуры и локомотив, перевозившие топливо в цистернах для нужд ВСУ. Минобороны РФ 25 июня также публиковало видео поражения хранилищ топлива, АЗС и объектов железнодорожной инфраструктуры в Николаевской области.

Кроме того, об ударах «Геранями» по заправкам «Нафтогаза» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях сообщил 24 июня глава правления компании Сергей Корецкий. Он уточнил, что из-за разрушения работа АЗС была остановлена.

«ВС РФ за месяц уничтожили больше 150 АЗС и 100 бензовозов на территории Украины — их использовали для поставок топлива из Европы. Теперь крупнейшие сети остались без логистики сразу в нескольких регионах страны», — пишет Mash.

Эту информацию подтвердил бывший министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский. Он сообщил, что, помимо АЗС, ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры республики. Все это приводит к росту цен на бензин.

Также, по информации SHOT, российские военные атаковали Павлоградский завод техобслуживания в Днепропетровской области, точку хранения грузового транспорта в селе Орильское, промышленный объект в Полтавской области, электроподстанцию в Николаевкой области и один из трансформаторов на ключевой подстанции «Сумы» в Сумской области.

«Военное обозрение» со ссылкой на источник сообщило, что российская авиация нанесла удары ФАБ-500 по командному пункту и складам 39-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Харьковской области. Авиабомбы преодолели около 100 км. Для данного типа снарядов это рекордный показатель, который демонстрирует расширение возможностей авиации в поражении целей без выхода самолетов к линии фронта, отмечает издание.

Удары будут продолжаться

12 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя недавнюю атаку ВСУ на Москву, также сообщил, что ВС РФ по поручению президента будут наносить регулярные массированные удары по объектам на территории Украины.

«Мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность Вооруженных сил Украины. Эта задача поставлена верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять», — подчеркнул министр.