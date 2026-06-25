Вампиры и киллеры. О ком снимает кино Тимур Бекмамбетов

Режиссеру и кинопродюсеру Тимуру Бекмамбетову исполнилось 65 лет. Он родился в городе Гурьеве Казахской ССР (сейчас это Атырау). После школы поступил в Московский энергетический институт. Но не закончил его, увлекшись искусством. Отслужил в армии, после работал в Ташкенте художником театра «Ильхом» и на киностудии «Узбекфильм» – и, окончив в 1987-м Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского по специальности «художник театра и кино», переехал в Москву.

Начало карьеры Бекмамбетова пришлось на время расцвета рекламы. Он стал автором рекламных кампаний, которые помнят до сих пор, — например, «Всемирная история» банка «Империал». Но дебютным фильмом стало далеко не развлекательное кино. На Высших курсах сценаристов и режиссеров в качестве дипломной работы он снял военную драму «Пешаварский вальс».

В 1999 году Бекмамбетов создал продюсерскую компанию «Базелевс». В дальнейшем он больше продюсировал, чем снимал, но прославился тем не менее как автор зрелищных блокбастеров. В 2005-м его пригласили делать картины в Голливуде.

В середине 2010-х большое место в творчестве Бекмамбетова стали занимать высокие технологии. Он изобрел формат «скринлайф», когда развитие сюжета картины показано на экране смартфона или компьютера: в 2021-м в России даже вышел учебник по этой системе. Тогда же он занял первое место в рейтинге самых коммерчески успешных отечественных постановщиков.

Рассказываем о самых интересных режиссерских работах Тимура Бекмамбетова и его личной жизни.