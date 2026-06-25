Почему в России никак не могут принять закон о домашнем насилии?

Есть у нас в стране вечно актуальные темы. Одна из них — закон о домашнем насилии, который наши законодатели не могут принять уже лет десять, а то и больше. Как обстоят дела сейчас: после частичной декриминализации домашнего насилия в 2016 году побои в отношении близких людей перевели в разряд административных правонарушений. Иными словами, бить можно, но только один раз. Да и два в целом тоже можно, главное — чтобы срок действия административной ответственности за первое правонарушение уже закончился.

С тех пор периодически одни законодатели совершают очередной «подход к снаряду», а другие возражают. И так уже десять лет, дело не двигается с мертвой точки, женщины и дети (а таких среди жертв домашнего насилия, как вы понимаете, большинство) продолжают страдать, а иногда и погибать от рук одичавших от безнаказанности и вседозволенности отцов семейства.

Сейчас мы с вами находимся в очередном предвыборном цикле, и это идеальное время для различных депутатских инициатив. Вот и закон о домашнем насилии опять всплыл на поверхность. На днях депутат Госдумы Ксения Горячева направила на отзыв в правительство поправки в статью 116 Уголовного кодекса, предусматривающие возвращение ответственности за побои в отношении близких людей и родственников. Казалось бы, идеальный момент для народных избранников единодушно продемонстрировать и без того тревожному электорату, что беззащитных защитят, страдающих утешат, а насильников накажут. Но не тут-то было.

Против поправок выступила Нина Останина — председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Ну логично, кому же еще выступать против, как не ей: ведь, как известно, ничто не укрепляет семью лучше, чем пара увесистых тумаков от мужа жене на глазах у детей. Аргументы у Нины Александровны самые простые: «У нас сейчас восемь семей из десяти разводятся. Если будут разводиться все десять, есть ли смысл принимать закон? Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо семь раз отмерить, а один раз отрезать», — сказала Останина.

Уверена, что на своей должности Нина Останина прекрасно знакома с масштабами этого самого посягательства. В 2025 году только на «Всероссийский телефон доверия для женщин» поступило более 25 тысяч звонков. За год их число выросло на 40%, это рекордный рост со времен пандемии. Около 80% случаев — это физическое насилие, у каждой второй жертвы имеются телесные повреждения. Женщины терпят подобное обращение годами и не идут в полицию. Их очень просто понять: после визита в отдел тебе предстоит вернуться домой к мужу, а вероятность того, что после разговора с инспектором супруг вдруг все осознает и станет образцовым, практически стремится к нулю. Скорее наоборот: жалоба властям приведет такого человека в ярость — и куда тогда прикажете идти женщине, да еще и с детьми? На эти ответы депутаты — противники принятия закона не дают ответов.

Так же, как и не объясняют, почему вдруг мужчина, который любит женщину (а именно эта причина является главной для заключения брака, если вдруг кто-то еще не в курсе), делая предложение, должен задуматься о том, что его невеста побежит и заявит на него в полицию. На каком свете возможна такая ситуация? Как невозможность совершить насилие над близким человеком может стать препятствием для создания семьи? Получается, мы до такой степени сомневаемся в наших мужчинах, что автоматически считаем каждого из них потенциальным преступником. Вернее, не мы сомневаемся, а Нина Александровна, конечно.

Возможно, в XIX веке в деревнях считалось нормой, что мужик «учит», то есть бьет, жену, но с тех пор прошло уже пару веков, все изменилось. Взрослые, адекватные, любящие друг друга люди, в основном, не дерутся и точно не думают об этом, создавая семьи. Наоборот, если следовать логике противников закона, реальные сроки за побои могли бы сократить количество разводов — все-таки в тюрьму никому не хочется.

Странно, что наши законотворцы, тормозя принятие закона о домашнем насилии, вообще выносят за скобки такой важный фактор, как наличие детей в семье, где папа с мамой решают проблемы с помощью скандалов и рукоприкладства. По идее, комитет по защите семьи как раз и должен стремиться сделать все возможное, чтобы эту самую семью, то есть женщин, стариков и детей, защитить. Или у нас семьей считается только такая, где есть хоть какой-никакой, но мужчина? Тогда так и надо заявить, пусть граждане тоже будут в курсе.

Соглашусь с Ниной Останиной только в одном: вопрос серьезный, надо сто раз отмерить и один раз отрезать. Только сколько уже можно отмерять? Пора уже начинать резать. Момент настал.

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