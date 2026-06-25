«Количество вбросов запредельное»: в Крыму сообщили о фейках с призывом покинуть полуостров

Власти Крыма заявили о том, что в посвященных региону чатах зафиксированы массовые вбросы с призывами уехать с полуострова. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, обычно в подобных сообщениях пишут о том, что чиновники уже вывезли свои семьи, поэтому остальным жителям тоже стоит уезжать. Он опроверг эту информацию и призвал крымчан держать строй.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в посвященных региону чатах фиксируются массовые вбросы с призывом уехать с полуострова. Он назвал содержание подобных сообщений простым и незатейливым. В них, по словам Кючкова, говорится, что чиновники уже вывезли свои семьи с полуострова, поэтому остальным жителям тоже нужно уезжать.

Советник главы региона добавил, что крымчане все понимают. Тем не менее он обратился к жителям Крыс с просьбой:

«Видите в домовом или другом чате «дочь офицера», «брата солдата с передовой» или «жену силовика» — удалите и заблокируйте. Держим строй, доверяем только официальным источникам информации».

Ранее kp.ru сообщало, что в соцсетях начали также распространяться фейковые ролики с главой Крыма Сергеем Аксеновым. В них он якобы призывает жителей полуострова провести инвентаризацию имущества, «чтобы быть готовыми к эвакуации». На деле же оригинальное видео — это фрагмент интервью Аксенова телеканалу «Крым 24», которое было опубликовано еще в 2025 году и не содержит подобных заявление.

Кроме того, в другом ролике Олег Крючков сообщает о проникновении диверсионно-разведывательной группы и введении на полуострове комендантского часа. Эти слова приписывались Крючкову, однако, как отмечает kp.ru, подтверждение этому найти не удалось. Оригинальный фрагмент был снят еще в декабре 2022 года и касался проекта «Песня на войне». Более того, советник главы Крыма сам развеял этот фейк.

«Количество вбросов уже запредельное. Качество очень низкое. Пробуйте еще, может когда-то получится делать более качественные видео», — написал он в Telegram-канале.

Что происходит в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей региона не поддаваться панике и доверять только проверенной информации. Он рассказал, что на полуострове сохраняется проблема нехватки топлива, однако над ее решением работают как федеральные, так и региональные власти.

«От вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура, в связи с чем по всей территории Крыма будет производиться временное отключение энергоснабжения. <...> Отключения будут проводиться точечно и по необходимости. Прошу отнестись к этому с пониманием», — пояснил Аксенов.

При этом, по его словам, продовольственная безопасность в республике обеспечена в полном объеме, необходимые лекарства есть в наличии. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что энергетики продолжают восстановительные работы.

«Общественный транспорт и детские сады продолжают работать. Это принципиальное решение штаба, чтобы город продолжал жить в максимально привычном режиме», — отметил он.

Также глава города уточнил, что крупнейшие банки Севастополя работают штатно, запас наличных есть в достаточном объеме.

Украина угрожает

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял о желании Киева превратить Крым в остров. По его словам, ВСУ якобы пытаются изолировать полуостров с помощью беспилотников. Кроме этого, украинский лидер Владимир Зеленский также сообщил о подготовке новых операций, в том числе на крымском направлении.

«Наша операция, в том числе в Крыму, четко просчитана. И то, как она продолжается, абсолютно доказывает: если то, про что мы говорили с партнерами в рамках G7, у Украины появится — и это зависит от решения партнеров — мы оперативно создадим условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир», — сказал он.

Президент Украины добавил, что Киев «очень рассчитывает» на положительный ответ от партнеров. Однако о чем конкретно идет речь — он не уточнил.