Прощай, школа! 60 открыток и поздравлений для выпускников 2026 года

Красивые открытки на окончание школы и поздравления для выпускников

Выпускники московских школ на праздновании выпускного на ВДНХ, 27 июня 2025 года

Окончание школы — одно из самых волнующих и трогательных событий в жизни каждого человека. Позади остаются 11 лет за партой, бессонные ночи над учебниками, первые победы и первые разочарования, а впереди — целая жизнь, полная надежд, планов и открытий. Школьный выпускной — это не просто праздник, а важный рубеж, который хочется разделить с самыми близкими. «Газета.Ru» подготовила красивые открытки и поздравления с окончанием школы, чтобы вы могли порадовать выпускников, их родителей и учителей теплыми словами в этот особенный день.

Красивые и яркие открытки с окончанием школы

Каждая открытка наполнена радостью и торжеством момента. Выбирайте любую, скачивайте и отправляйте в любом мессенджере — пусть ваше поздравление будет ярким и запоминающимся. А еще лучше — поделитесь открыткой в социальных сетях, чтобы все разделили с вами эту радость.

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Душевные открытки с окончанием школы

В этой подборке — мягкие линии, нежные пастельные тона и светлая грусть прощания со школой. Открытки помогут выразить искреннюю любовь, поддержку и благодарность в этот важный день.

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Минималистичные открытки с окончанием школы

Лаконичные открытки с окончанием школы: стильный дизайн, чистые линии и минимум деталей. Для тех, кто ценит современную эстетику, простоту и элегантность.

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Открытки с выпускниками

Красивые открытки с юношами и девушками, которые прощаются со школой и делают шаг навстречу будущему. Торжественные образы, школьная форма, аттестаты, праздничная атмосфера и искренние эмоции делают такие картинки особенно трогательными.

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Текстовые поздравления с окончанием школы

Короткие поздравления

* С окончанием школы! Пусть впереди будет только светлая и счастливая дорога. В добрый путь!

* Поздравляю с выпускным! Пусть все мечты сбываются, а удача идет по пятам!

* С окончанием школы! Пусть аттестат станет пропуском в яркую, интересную и успешную взрослую жизнь!

* Выпускник, с праздником! Пусть школа останется в сердце теплым воспоминанием, а впереди ждет блестящее будущее!

* С выпускным! Пусть каждый новый шаг будет уверенным, а рядом всегда будут верные друзья и любящие близкие!

* Поздравляю с окончанием школы! Ты сделал это! Впереди — целый мир, полный возможностей и открытий!

* С выпускным! Пусть жизнь будет щедрой на радостные моменты, интересные встречи и большие победы!

* Выпускник, пусть звезды складываются в твою пользу, а дорога будет ровной и светлой. С праздником!

* С окончанием школы! Пусть все знания, полученные за эти годы, станут надежным фундаментом для будущих успехов!

* Поздравляю с выпускным! Школа осталась позади, а впереди — взрослая жизнь, и она точно будет прекрасной!

Трогательные поздравления

* Дорогой выпускник! Вот и прозвенел последний звонок, и школьные годы остались позади. Пусть в твоей жизни будет много радости, верных друзей и интересных дорог. Мы в тебя верим!

* С окончанием школы! Пусть каждый новый день приносит тебе радость открытий, а рядом всегда будут люди, которые поддержат и поймут. Ты — наша гордость!

* Поздравляю с выпускным! Школа дала тебе крылья, теперь твоя очередь — расправить их и взлететь. Пусть полет будет красивым и высоким!

* Дорогой выпускник! Пусть твоя жизнь будет похожа на хорошую книгу: интересной, захватывающей и с обязательным счастливым концом. С праздником!

* С окончанием школы! Ты прошел долгий путь от первого звонка до выпускного. Пусть впереди будет не меньше достижений и побед. Мы гордимся тобой!

* Поздравляю с выпускным! Пусть сердце всегда подсказывает верное направление, а удача сопровождает на каждом шагу. Ты способен на великие дела!

* Дорогой выпускник! Пусть воспоминания о школе греют душу, а взрослая жизнь будет полна счастливых моментов и блестящих перспектив!

* С окончанием школы! Ты вырос, и мы знаем — у тебя все получится. Пусть твои мечты будут смелыми, а дорога к ним — легкой и прямой.

* Поздравляю с выпускным! Школьные годы пролетели как одно мгновение. Пусть каждый новый день будет наполнен смыслом, радостью и любовью!

* Дорогой выпускник! Пусть в твоей жизни будет столько счастья, сколько добрых слов ты сегодня услышал. Мы любим тебя и всегда будем рядом!

Напутственные и вдохновляющие поздравления

* С окончанием школы! Пусть перед тобой откроются все двери, а ты смело шагай в них с высоко поднятой головой. Твое будущее — в твоих руках!

* Поздравляю с выпускным! Пусть твоя жизнь будет яркой, как фейерверк, и насыщенной, как лучшее приключение. Никогда не останавливайся на достигнутом!

* Выпускник, запомни этот день! Ты стоишь на пороге удивительной жизни. Пусть смелость, ум и доброта ведут тебя только вперед и вверх!

* С окончанием школы! Пусть каждый твой выбор будет верным, каждый шаг — уверенным, а каждая цель — достигнутой. В добрый путь!

* Поздравляю с выпускным! Школа закончилась, но учеба продолжается всю жизнь. Будь любопытным, настойчивым и никогда не теряй веру в себя!

* Дорогой выпускник! Пусть впереди будет много интересных дорог, и каждую из них ты пройдешь с гордостью и достоинством. Ты — будущее этого мира!

* С окончанием школы! Пусть твоя взрослая жизнь будет такой же яркой и запоминающейся, как этот выпускной вечер. Удачи, успехов и больших побед!

* Поздравляю с выпускным! Помни: ты можешь все, что задумаешь. Труд, талант и упорство откроют перед тобой любые горизонты!

* Выпускник! Пусть этот день станет стартом для новых побед и свершений. Никогда не бойся мечтать и идти к своим целям. Все получится!

* С окончанием школы! Пусть каждый новый день приносит тебе радость, удивление и повод для гордости!