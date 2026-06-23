Некоронованные короли Америки и антироссийские санкции

Санкционная война либерального Запада против России началась достаточно давно. Со временем она лишь набирала обороты, расширялась и углублялась. Новостные сообщения об очередных «мощнейших» и «финально-убийственных» ограничениях стали обыденностью. Особенно в этом «преуспели» европейские страны. Недавно ничтоже сумняшеся европейская бюрократия ввела 21-й пакет ограничений против российской экономики, который на этот раз затронул инфраструктуру для экспорта углеводородов. Рестрикции вводятся также и со стороны американского государства. Но здесь есть некоторые нюансы.

Санкции против Москвы со стороны ЕС и Соединенных Штатов абсолютно беспрецедентны. По сути, антироссийские ограничения — это крупнейшие экономические санкции в истории человечества, по крайней мере письменной.

Не стоит говорить, что подобные действия в мировой политике являются незаконными и противоречат логике международного права. Подобные рестрикции могут вводиться исключительно через механизмы ООН, а именно Совета Безопасности. То есть наложение санкций — это явление коллективное, компромиссное и требует международного обоснования и логики. Следовательно, антироссийские санкции — это элемент политической борьбы. Попытка сковать экономику, ограничить развитие России. Можно отметить, что вводятся они постепенно, весьма системно и профессионально. К этому, повторюсь, незаконному процессу привлечены лучшие экономисты, разведчики и аналитики западного мира. Скажем прямо, антироссийские санкции стали уже целой системой ограничений. Основной объем санкций действует с февраля 2022 года, а новые пакеты регулярно принимаются для закрытия обходных путей.

Это целое предприятие, которое уже имеет солидную законодательную базу западных парламентов, контрольные органы и институты, занятые отправкой постоянных угроз и предостережений третьим странам и компаниям. Казалось бы, мир большой. И можно торговать со странами не-Запада. Благо они развиваются куда быстрее и стремительнее, чем сама старушка Европа и даже Соединенные Штаты. Но наибольшую угрозу представляют не непосредственные, а опосредованные санкции. Американские институты сыплют угрозами ввести ограничения против всех компаний и стран, которые находятся в экономических отношениях с Москвой или хотят вступить в них.

В единой западной санкционной вакханалии (а этот процесс со временем стал именно вакханалией) американские действия несколько выделяются. Они имеют ряд исключений, которые показывают некоторую логику рациональности и в то же время циничной расчетливости. Но главное здесь другое: американцы не хотят сжигать все мосты. «Душок Анкориджа» все же присутствует в санкционной осаде Америки против Москвы. России, в свою очередь, делать ставку только на глобальный Юг, БРИКС, Китай и Индию тоже не стоит. Диверсификация — важная и нужная вещь.

Американцы не хотят запретить все. Они стремятся нанести существенный ущерб российской экономике, но в то же время сохранить, как им кажется, ее функциональность. Ключевая логика американцев — забрать те рынки, которые высвободились ввиду антироссийских ограничений. Особенно это касается Европы. При этом США в ряде отраслей достаточно ощутимо зависели и продолжают отчасти зависеть от российского экспорта. И долгое время капиталисты из Нового Света исключали ввод ограничений против этих направлений. Такой подход применялся в разное время к энергоносителям, ядерному топливу, титану, урану и отдельным металлам.

Американские АЭС долгое время использовали российский обогащенный уран. А компании по типу Boeing и аэрокосмическая отрасль Америки импортировали российский титан примерно на сумму, превышающую $5 млрд. Со временем американские компании находили замену российским продуктам, что сопровождалось вводом новых санкций.

Следующей «жертвой» мог стать палладий. Это металл платиновой группы, он ценится за уникальные качества, устойчивость к коррозии и хорошую электропроводность. Кроме того, палладий обладает особой надежностью при высоких и даже экстремальных температурах и вибрациях. Его использование в военной и гражданской сферах, особенно в высокоразвитых странах, широко распространено. Больше всего палладия задействовано в автопроме – из него делают катализаторы для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Также он активно применяется в производстве фармацевтических гигантов и химической отрасли. Специалисты часто отмечают, что палладий эксплуатируется в водородной отрасли и ювелирном деле. Но есть у палладия также и малоизвестное военное применение. Так, например, в разработке радиолокационных систем, спутниковой аппаратуре и важнейших системах связи и наведения.

Россия остается крупнейшим поставщиком палладия, а компания «Норникель» — лидер на мировом рынке этого драгоценного металла. На долю одной российской компании приходится более 40% мирового производства и экспорта палладия. Согласно данным американского министерства торговли, российский импорт палладия в 2024 году оценивался в $877,73 млн, а в 2023 году — в $1,08 млрд. В то же время в 2022 году импорт российского палладия в Америку превосходил отметку в $1,35 млрд.

В прошлом году на палладий в США началась настоящая атака. Компания Sibanye-Stillwater (она родом из Йоханнесбурга, но с активами в США) и Объединенный профсоюз сталелитейщиков США потребовали ввести пошлины на импорт российского палладия, утверждая, что российское правительство предоставляет производителям палладия субсидии, наносящие ущерб американской промышленности. Расчет был, естественно, на рост продаж собственного металла — из ЮАР и с американских предприятий.

Расследование еще не завершилось, а Минпромторг США уже рапортовал: сначала предварительно, а потом окончательно была установлена антидемпинговая пошлина в размере 132,83%, затем компенсационная пошлина в размере 109,1%. Причем, по правилам, пошлины эти вводятся ретроспективно, с момента подачи соответствующего заявления. Это означает только одно: полное закрытие доступа на американский рынок для российского палладия.

Но буквально через неделю ситуация перевернулась с ног на голову. Комиссия по международной торговле США (USITC) обнародовала финальный вердикт: импорт палладия из России не наносит ущерба промышленности Штатов. Минторг тут же взял свои слова назад и сообщил, что не будет устанавливать пошлины на этот металл.

Какова же логика американского капитала и «некоронованных королей»? Она вполне понятна. США — страна, которая с момента своего основания перманентно расширяется. В XIX веке американской аристократии и буржуазии, крупному капиталу нужен был весь континент: «Соединенные Штаты в один прекрасный день будут обладать не только Техасом, но также и Калифорнией, Орегоном и Канадой». «Англосаксонская нога уже на ее границах. Авангард непреодолимой армии англосаксонской эмиграции уже начал обрушиваться на неё. Вооруженное плугом и винтовкой, отмечая след школами и колледжами, судами, мельницами и молитвенными домами, это население вскоре фактически оккупирует Калифорнию», — писали интеллектуалы и адвокаты расширения Америки. Уже давно целого континента мало.

Прагматизм и желание максимизации прибыли всегда были альфой и омегой этого общества. Сама суть пуританизма с его фундаментом в учении Жана Кальвина представляла собой союз прагматизма и рациональности. Американское общество строилось с базой в виде идеологии абсолютной утилитарности. И никакие международные законы не могут стать помехой интересам и прибыли. Пока выгодно что-то покупать, даже у «врага» — торговля будет идти. А еще рациональность показывает: собственного производства палладия в США явно недостаточно, а на ЮАР с их непредсказуемой политикой и кучей собственных проблем надежд мало.

Бенефициаром этой идеологии и практики всегда была американская аристократия или, как ее назвал советский интеллектуал Валентин Зорин, «некоронованные короли Америки» — властелины большого капитала.

Президент РСМД Дмитрий Тренин на страницах «России в глобальной политике» отмечает, что американские санкции — это инструмент гибридной войны, попытка изолировать российскую экономику, и они надолго. Соответственно, исключения в виде возможности экспортировать в Америку палладий, уран или титан — временные. Они существуют лишь до тех пор, пока ушлые капиталисты, «некоронованные короли», не нашли замену российской продукции. А еще лучше — пока они не только ее не нашли, но и не прибрали к своим рукам.

Следовательно, санкционная система против России — надолго, если не навсегда. На наш век ограничения против Москвы, несмотря на их противоправность, останутся в международной повестке дня. Это не только часть системного противостояния либерального Запада и России. Это безудержное стремление американских капиталистов к постоянному расширению своих возможностей и рынков. Это марксова логика капитализма. Таким образом, России остается искать новые рынки сбыта. Благо экономическая ситуация в Азии, на Востоке и даже в Африке позволяет это делать. Рынки растущих держав Китая, Индии, Ирана, богатых арабских монархий, Египта, Турции, Индонезии, Вьетнама, стран Центральной Азии, Афганистана и Пакистана, стран Африки нуждаются в российской продукции и сырье. Мир куда больше, чем Запад. И российским компаниям необходимо проявлять профессионализм, смекалистость и настойчивость в поиске новых рынков.