Живая или искусственная? Как выбрать новогоднюю елку

Новый год — это запах мандаринов, мерцающие огни гирлянд и, конечно, новогодняя елка, без которой праздник просто немыслим. Но какой вариант выбрать: живую елку с ее неповторимым ароматом хвои или долговечную искусственную, которая будет служить вам годами? «Газета.Ru» составила инструкцию по выбору новогодней елки и выяснила, на что стоит обратить внимание при покупке.

Какую новогоднюю елку купить

Новогодняя елка — неотъемлемый символ праздника. Ее выбор зависит от ваших предпочтений, стиля интерьера и возможностей. Существует множество вариантов, которые можно разделить на несколько категорий.

Живые елки — это классика, которую многие выбирают за природный аромат и атмосферу. Натуральные елки, такие как ель, сосна или пихта, придают дому праздничное настроение и пахнут хвоей. Однако их минус в том, что они осыпаются и требуют утилизации после праздников.

Существуют разные виды деревьев, каждое из которых обладает своими особенностями:

Ель имеет ярко выраженный аромат хвои и классическую коническую форму. Но иголки ели быстро осыпаются, если ее не держать в воде.

Пихта обладает мягкими иголками, которые почти не осыпаются, и насыщенным темно-зеленым цветом. Ее хвоя выделяет приятный аромат с цитрусовыми нотками.

Сосна отличается длинными иголками, пышной кроной и стойким запахом. Сосна реже осыпается, чем ель, и дольше сохраняет свежесть.

Туя — менее распространенный, но стильный вариант. Густая зеленая крона и необычная форма делают тую интересным выбором для тех, кто хочет что-то нестандартное.

Помимо классических спиленных деревьев, популярностью пользуются елки в горшках. Это экологичный выбор: после праздников дерево можно высадить в саду или оставить дома, продолжая ухаживать за ним. Важно учитывать, что такие деревья требуют внимания: их нужно регулярно поливать, держать вдали от отопления. Также избегайте резких перепадов температуры.

Искусственные елки становятся все более интересным вариантом благодаря своей долговечности и практичности. Классические зеленые модели максимально имитируют натуральные деревья, создавая привычную атмосферу без лишних хлопот. Белые елки — стильное решение для тех, кто хочет создать сказочную, «зимнюю» атмосферу. Они хорошо вписываются в современные интерьеры и подходят для минималистичного декора. Для смелых и креативных решений существуют цветные елки — розовые, синие, золотистые и даже черные. Они помогают выделиться и сделать декор уникальным. Еще один удобный вариант — искусственные елки с встроенной подсветкой. Такие деревья уже оснащены гирляндами, что экономит время и усилия при украшении.

Для любителей экспериментов есть альтернативные елки, которые станут оригинальным акцентом интерьера. Экоелки изготавливаются из натуральных материалов, таких как дерево, ветки или ткань. Они экологичны, а также позволяют проявить творческий подход. Настенные елки — это декоративные конструкции, которые крепятся на стену и занимают минимум места. Они идеально подходят для небольших помещений или оригинального оформления. Мини-елки — компактные варианты для рабочего стола, спальни или детской комнаты. Такие елки создают уют и праздничное настроение даже в ограниченном пространстве.

Декоративные елки — еще одно направление для творчества. Крафтовые варианты, сделанные вручную из бумаги, нитей или ткани, особенно популярны среди тех, кто любит создавать украшения самостоятельно. Для тех, кто ищет изысканный декор, подойдут стеклянные елки или композиции, которые служат элегантным дополнением праздничного стола или полки.

Где и когда лучше покупать живую елку

Оптимальное время для покупки живой елки — за одну-две недели до праздника. В этот период выбор на елочных базарах еще большой, а дерево останется свежим до окончания праздников. Если вы планируете купить елку раньше, например в начале декабря, ее лучше хранить на балконе или в прохладном помещении до установки. Это предотвратит осыпание иголок. Те, кто хочет приобрести дерево в самый последний момент, за несколько дней до Нового года, могут рассчитывать на скидки, но выбор может быть ограничен, а свежесть дерева — под вопросом.

close Илья Питалев/РИА Новости

Купить живую елку можно в нескольких местах. Наиболее распространенный вариант — городские елочные базары и рынки, которые открываются в середине декабря. Здесь можно выбрать подходящее дерево из множества вариантов, но стоит обратить внимание на наличие сертификатов, подтверждающих легальность вырубки и транспортировки елок.

Для тех, кто заботится об экологии и хочет получить максимально свежее дерево, идеальным выбором станут питомники и елочные фермы. На таких фермах деревья выращиваются специально для праздников, и часто предлагается услуга «сруб под заказ», чтобы дерево дольше сохраняло свежесть. Некоторые питомники даже организуют самостоятельную рубку елок, что превращает покупку в увлекательное мероприятие для всей семьи.

Если вы рассматриваете вариант елки в горшке, то ее лучше покупать в питомниках, садовых центрах или специализированных магазинах, где деревья выращиваются с учетом будущей пересадки. Такие елки можно высадить после праздников, продолжив ухаживать за ними, что делает их экологичным выбором.

Живые елки иногда продаются в супермаркетах и магазинах, но их качество может быть ниже, так как они обычно транспортируются издалека и долго хранятся в ненадлежащих условиях.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как выбрать живую елку

Начните с оценки иголок. Проведите рукой против направления их роста: если иголки легко осыпаются, дерево уже утратило свежесть. Сожмите иголки пальцами: у свежей елки выделится немного сока, а сами иголки будут упругими и насыщенного зеленого цвета. Избегайте деревьев с желтой или буроватой хвоей. Еще один показатель свежести — аромат. Живая елка имеет характерный хвойный запах. Если его нет — елку могли долго хранить или неправильно транспортировать.

Осмотрите ствол. Срез должен быть светлым и слегка влажным. Потемневший, сухой срез свидетельствует о том, что дерево было срублено давно. Важно также проверить толщину ствола: у качественных деревьев он достаточно плотный, чтобы удерживать пышную крону.

Оцените симметрию дерева. Крона должна быть равномерной, а ветви — достаточно густыми и ровными. Вершина елки должна быть прямой, чтобы на нее можно было установить звезду или другой декоративный элемент.

Как ухаживать за живой елкой

После покупки елки важно правильно за ней ухаживать. Если вы приобрели ее заранее, храните дерево в прохладном месте, например на балконе или в гараже. Перед установкой обновите срез ствола, спилив около 2-3 см. Это поможет улучшить поглощение влаги.

Елку следует разместить в устойчивой подставке с емкостью для воды, в которую можно добавить сахар или специальный раствор для продления свежести дерева. Регулярно подливайте воду, чтобы дерево не пересыхало. Для сохранения свежести избегайте размещения елки рядом с батареями, обогревателями или под прямыми солнечными лучами.

После праздников утилизируйте елку экологично. Срезанные деревья можно сдать в пункты переработки, если такие есть в вашем городе, либо использовать ветки для укрытия растений в саду. Если елка была в горшке, ее можно пересадить. Перед этим обеспечьте дереву плавный переход к уличным условиям: оставьте его в прохладном помещении, постепенно снижая температуру, а весной пересадите на участок.

Как выбрать искусственную елку

Выбор искусственной елки требует внимательного подхода, чтобы она гармонично вписалась в интерьер, была качественной и прослужила долгие годы. Начните с определения размера. Высота елки должна соответствовать высоте помещения: для стандартных комнат подойдут модели от 1,5 до 2,2 м, а для помещений с высокими потолками можно выбрать деревья крупнее. Обратите внимание на ширину: узкие модели подходят для небольших пространств, тогда как пышные елки эффектно смотрятся в просторных комнатах.

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Важный аспект — материал. Большинство искусственных елок изготавливаются из ПВХ или полиэтилена. ПВХ-елки бюджетнее и подойдут для большинства случаев, но выглядят менее реалистично. Модели из полиэтилена дороже, однако их ветви и иголки максимально напоминают натуральные. Также существуют комбинированные варианты, которые объединяют оба материала для достижения баланса цены и качества.

Обратите внимание на каркас и крепления. У качественной елки прочный металлический каркас, который обеспечивает устойчивость и долговечность. Пластиковые каркасы могут быть менее надежными, особенно у крупных моделей. Убедитесь, что ветви крепятся надежно и выдерживают вес украшений.

Перед покупкой проверьте качество сборки. Осмотрите дерево на наличие дефектов: неровных ветвей, торчащих проволок или запаха пластика. Если елка упакована, уточните у продавца, как она выглядит в собранном виде. Лучше выбирать модели с гарантийным сроком от производителя.