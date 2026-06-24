Скандал на ЕГЭ: на этом «гробовом» вопросе посыпались все

На прошлой неделе все школьники России сдавали единый государственный экзамен по английскому языку. Это не первый предмет, на который успели пожаловаться выпускники и их родители в этом году, но первый случай, когда жалоба меня удивила.

На всякий случай поясню и выпишу себе индульгенцию заранее. Сейчас я максимально далека от темы ЕГЭ. Мои экзамены были сданы больше 10 лет назад, а моей дочери их сдавать через 16 лет. Но я сдавала их и знаю, что такое реальная несправедливость. Иронично, но она случилась со мной именно на английском языке.

Как сейчас помню тот жаркий день, когда деловая одежда настолько сковывала, что мешала думать. Из-за духоты в аудиториях окна были открыты нараспашку. Закрыть их было чревато обмороками. Экзаменатор включил кнопку магнитофона, чтобы мы прослушали аудирование, а рабочий за окном включил гидравлический отбойный молоток, чтобы снять асфальтовое покрытие. Я думаю, правила не особо изменились и аудирование можно прослушать только один раз. Нужно ли говорить, что баллы за эту часть у меня были отвратительные?

Что же случилось неделю назад? На Дальнем Востоке все спокойно. В письме большинству попались вопросы про День Победы. Выпускников просили рассказать, чему посвящен этот праздник, как они отмечают его с семьей и какие мероприятия проводятся в их стране и городах 9 мая.

А вот когда с экзамена вышли дети из центральных регионов, они пожаловались на неожиданные и сложные темы в задании № 37. Праздники попались всем, но не то чтобы «привычные» для размышлений в письме на ЕГЭ по английскому: самыми легкими оказались 8 Марта и День защитника Отечества, самыми тяжелыми — День народного единства и День России.

Вопросы в задании были почти такие же, как и в письме про 9 Мая. Один из них звучал так: «What does this holiday commemorate?» («Чему посвящен этот праздник?»). Этот вопрос выпускники назвали «гробовым». Во-первых, глагол commemorate (почтить память) характерен для уровня C2, а во-вторых, никто не ожидал, что тема праздников будет настолько патриотичной. Ученики считают, что для правильного ответа им нужно было готовиться к ЕГЭ по истории и обществознанию.

К примеру, в комментариях к посту в одном Telegram-канале выпускница жаловалась: «Я написала, что празднуют единство всех народов, живущих в России. Такой ответ зачтут? Я вообще не знала, в честь чего этот День народного единства».

У меня много, очень много вопросов к выпуску этого года. Для начала: почему вы не знаете государственные праздники? Не в рамках истории, обществознания или английского, а в рамках своей жизни. Каждый год мы отмечаем 9 Мая, День народного единства, День России. И за все 17–18 лет жизни вы так и не узнали, что отмечаете?

Даже много лет назад, когда у нас, признаюсь честно, патриотическое образование было на порядок хуже, а праздник 4 ноября был для нас новым, мы все равно понимали его значение. И да, я искренне считаю, что сейчас вопросу патриотизма уделяют больше внимания и делают это лучше. Поэтому стыдно не знать государственные праздники.

Я помню, как возмущались, когда каждый день стали поднимать флаг России перед уроками. Вот уверена, что мы тогда, да и подростки сейчас, с восхищением смотрят на школы в США. Шкафчики, никакой формы, столовые как место для тусовок, чирлидеры и все такое. А вы обратите внимание, как гордо они там поднимают флаг над футбольным полем, как гордо поют гимн. И почему тогда возмущение, что мы делаем это в своей стране?

Да и вообще, в этом году праздники были одной из тем для подготовки. Какие вопросы? В английском IELTS или французском DELF могут попасться темы и похлеще.

Ладно, понимаю, остался вопрос к тому, что там попалось сложное слово. Тут тоже готова парировать. Если выпускник сдает английский язык, то, рискну предположить, он идет на иняз, международные отношения или международную экономику. На любом из факультетов его ждет столкновение с иностранным языком и куча новых слов, о значении которых не можно, а нужно уметь догадываться. Приставка com (имеющая значение «с», «вместе») и глагол memorare («напоминать», «сохранять в памяти»). Догадаться было можно, правда можно. И если будущие студенты этого не умеют делать, то знают ли они язык и его структуру или просто помнят кучу слов?

Этот экзамен показал не слабое знание языка, а слабое знание культуры. И я даже не знаю, что хуже для выпускников 2026 года.

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