26 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

26 июня во всем мире отмечают День борьбы с наркотиками, а в России профессиональный праздник у врачей-наркологов. Православная церковь чтит память мученицы Акилины, которая еще в детстве начала проповедовать христианство. По народным поверьям, в этот день лучше отказаться от молока и молочных продуктов. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 26 июня, что произошло в этот день в истории и кто из известных людей родился сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 26 июня

* Всемирный день борьбы с наркотиками

Эту дату Генеральная Ассамблея ООН учредила в 1987 году. День выбрали неслучайно: 26 июня 1839 года у стен китайского города Гуанчжоу чиновники и солдаты уничтожили более тысячи тонн опиума, конфискованного у британских торговцев. Это событие стало одним из поводов для начала Первой опиумной войны между Китаем и Великобританией.

Сегодня напоминают о вреде наркотиков и необходимости бороться с их незаконным оборотом. Во многих странах проходят лекции, просветительские акции и другие мероприятия, посвященные профилактике наркомании.

* День врача-нарколога в России

В России 26 июня отмечают и профессиональный праздник врачей-наркологов. Эти специалисты занимаются диагностикой и лечением алкогольной, наркотической и других видов зависимости, а также помогают пациентам пройти реабилитацию и вернуться к полноценной жизни. В этот день принято благодарить тех, кто помогает людям справиться с одной из самых тяжелых проблем современности.

* Международный день в поддержку жертв пыток

26 июня 1987 года вступила в силу Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Международное право рассматривает пытки как преступление, которое нельзя оправдать ни при каких обстоятельствах. Этот запрет обязателен для всех государств международного сообщества независимо от того, присоединились ли они к международным договорам, прямо запрещающим пытки.

* День рождения зубной щетки

Праздник посвящен английскому предпринимателю Уильяму Эддису, которого считают создателем первой массово производимой зубной щетки. По легенде, идея пришла ему в лондонской тюрьме, куда он попал после участия в беспорядках. Он соорудил щетку из кости и щетины, а после освобождения в 1780 году наладил ее производство.

Веселые праздники • День теней на стене. Праздник посвящен театру теней, когда человек с помощью рук создает силуэты животных, людей и сказочных персонажей. • День спиритизма. Эта идея зародилась еще в США в 1848 году, а позже распространилась по Европе. Сегодня некоторые медиумы уверяют, что могут связываться с духами. А кто-то пытается получить сообщения из потустороннего мира самостоятельно с помощью доски Уиджи.

Что отмечают 26 июня в других странах

День вооруженных сил — Азербайджан. Национальный праздник военнослужащих Азербайджана и официальный выходной день. Его отмечают 26 июня в память о событиях 1918 года, когда, согласно национальной историографии, началось формирование армии независимого Азербайджана.

День независимости — Мадагаскар. Именно 26 июня 1960 года остров получил независимость от Франции, под властью которой находился более 60 лет. Этот день считается одним из главных государственных праздников страны.

День Стича — США. В Штатах поклонники отмечают праздник, посвященный персонажу мультфильма «Лило и Стич», вышедшего в 2002 году. По сюжету маленькая гавайская девочка Лило подружилась с синим инопланетянином, похожим на коалу. Изначально его называли «Эксперимент 626», поэтому праздник приходится именно на 26 июня — в американской записи дат сначала указывают месяц, а затем число. Этот день принято проводить с семьей и друзьями, ведь именно на Земле Стич обрел любящих близких.

Кадр из мультфильма «Лило и Стич» imdb.com

Церковные праздники 26 июня

* День памяти мученицы Акилины Старшей

Святая Акилина родилась в финикийском городе Библ в благочестивой семье. Уже в 12 лет она рассказывала сверстницам о христианской вере и призывала их принять Христа. Один из слуг царского наместника донес на девочку, после чего ее привели на допрос. Акилина не отказалась от своей веры, и тогда наместник Волусиан приказал подвергнуть ее жестоким истязаниям, а затем велел выбросить тело за город, решив, что она умерла.

Ночью Акилине явился Ангел, исцелил ее и велел вновь прийти к наместнику. Увидев девушку живой, Волусиан обвинил ее в колдовстве и приговорил к смерти. По дороге к месту казни мученица молилась, услышала Небесный глас, призвавший ее в горние обители, и предала душу Богу еще до того, как палач исполнил приговор. Христиане с честью похоронили святую, а позже ее мощи перенесли в Константинополь.

Народные праздники 26 июня

* Акулина Гречишница

На Акулину Гречишницу наши предки начинали сеять гречиху, варили гречневую кашу и угощали ею нуждающихся. Считалось, что именно с 26 июня наступает настоящее лето и приходит время сева этой культуры. Поскольку праздник совпадал с днем памяти мученицы Акилины, в народе святую стали называть Гречишницей.

Существовало и необычное поверье: в этот день старались не пить молоко. Считалось, что 26 июня оно становится «акульим», то есть может навредить здоровью.

Именины 26 июня

* Акулина;

* Александр;

* Андрей;

* Анна;

* Антонина;

* Даниил;

* Иван;

* Пелагея;

* Савва;

* Яков.

Приметы: что можно и нельзя делать 26 июня

Приметы о погоде

Ночью видно много звезд — будет хороший урожай ягод и грибов.

Много мошкары — погода будет хорошей.

Что можно делать 26 июня

* Сеять и удобрять гречиху, готовить гречневую кашу;

* Наблюдать за насекомыми;

* Помогать нуждающимся — это привлечет удачу;

* Заниматься умеренным трудом.

Что нельзя делать 26 июня

* Употреблять в пищу молоко и молочные продукты;

* Сеять огурцы — они вырастут невкусными;

* Шуметь и спорить;

* Давать в долг;

* Выполнять тяжелую физическую работу.

Лунный календарь 26 июня

Фаза Луны: растущая Луна, 11-й день лунного цикла.

По мнению астрологов, 26 июня будет насыщенным и в целом благоприятным днем. Сегодня можно почувствовать прилив сил, уверенности в себе и желание действовать. Если направить эту энергию на важные дела, появится шанс успешно завершить то, что давно откладывалось.

Рабочие вопросы тоже обещают решаться удачно. День подходит для переговоров, обсуждения новых идей и решения небольших финансовых задач. А вот крупные покупки, инвестиции и другие серьезные денежные операции лучше перенести на другое время. Благоприятными считаются также поездки и командировки.

При этом не стоит забывать об отдыхе. Астрологи рекомендуют выбирать умеренные физические нагрузки, больше гулять и не доводить себя до переутомления.

Считается, что 26 июня подходит и для стрижки: по лунному календарю волосы после нее будут расти быстрее. Кроме того, новый образ, по мнению астрологов, произведет хорошее впечатление на окружающих.

26 июня родились люди под знаком зодиака Рак.

Какие исторические события произошли 26 июня

* 1829 год — поэт Александр Пушкин во время поездки на Кавказ оказался при русской армии, действовавшей против турецких войск.

* 1831 год — Санкт-Петербург охватила первая крупная эпидемия холеры; болезнь унесла жизни более 4,7 тысячи человек.

* 1925 год — состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка».

* 1940 год — в СССР издали указ о переходе на восьмичасовой рабочий день и семидневную рабочую неделю.

* 1941 год — экипаж самолета под командованием капитана Николая Гастелло совершил «огненный таран» по колонне вражеской техники. Гастелло посмертно удостоили звания Героя Советского Союза.

* 1945 год — в СССР учредили звание Генералиссимуса Советского Союза; на следующий день его присвоили Иосифу Сталину.

* 1945 год — в Сан-Франциско 50 стран подписали Устав Организации Объединенных Наций (ООН).

* 1954 год — в Обнинске запущена первая в мире атомная электростанция.

* 1977 год — в Индианаполисе состоялся последний концерт Элвиса Пресли.

* 1979 год — Мухаммед Али объявил об уходе из бокса, после чего провел еще два боя в следующие два года.

* 1997 год — в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и философский камень».

Matt Dunham/AP

* 2024 год — Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в обмен на наказание в виде отбытого ранее тюремного заключения.

Кто родился 26 июня

* В 1866 году родился Джордж Герберт Карнарвон — британский аристократ и египтолог-любитель, финансировавший раскопки, которые привели к открытию гробницы Тутанхамона.

* В 1879 году родилась Агриппина Ваганова — балерина и балетный педагог, чье имя сегодня носит знаменитая академия танца.

* В 1899 году родилась Мария Николаевна — великая княжна, третья дочь императора Николая II.

* В 1908 году родился Сальвадор Альенде — президент Чили, сторонник социализма, убитый в ходе военного переворота 1973 года.

* В 1927 году родился Владимир Мотыль — режиссер фильмов «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья».

Кто скончался 26 июня • В 363 году скончался Флавий Клавдий Юлиан — римский император.

• В 1836 году скончался Клод Руже де Лилль — автор «Марсельезы».

• В 1950 году скончалась Антонина Нежданова — русская и советская оперная певица.

• В 1964 году скончался Александр Пирогов — русский и советский оперный певец.

• В 2015 году скончался Евгений Примаков — политический деятель, бывший председатель правительства РФ.

Кто отмечает день рождения

* 82 года исполняется Геннадию Зюганову — лидеру партии КПРФ.

Геннадий Зюганов Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

* 63 года исполняется Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) — бизнесмену, бывшему владельцу компании ЮКОС, живущему за пределами России.

* 57 лет исполняется Вячеславу Петкуну — певцу, лидеру группы «Танцы минус».

* 56 лет исполняется Полу Томасу Андерсону — режиссеру фильмов «Ночи в стиле буги» и «Магнолия».

* 54 года исполняется Пьеру Гарану, известному как Garou — канадскому певцу, сыгравшему Квазимодо в оригинальном мюзикле «Нотр-Дам де Пари».

* 47 лет исполняется Райану Теддеру — певцу, автору песен и вокалисту поп-рок-группы OneRepublic.

* 42 года исполняется Обри Плаза — актрисе, известной по роли в сериале «Парки и зоны отдыха».

* 39 лет исполняется Самиру Насри — бывшему французскому футболисту.

* 33 года исполняется Ариане Гранде — американской певице.