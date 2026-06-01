Пресс-релиз

Итоги «Золота Ладоги»: успех сборной России на Крестовском острове и непобедимый Хомяков

Велогонщик команды «Мангазея — Московский спорт» Артемий Хомяков занял первое место в генеральной классификации четвертой международной многодневной велогонки «Золото Ладоги». Гонка в третий раз подряд открыла программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Заключительный (седьмой) этап многодневки прошел в Санкт-Петербурге на Крестовском острове — велогонщики преодолели 80 км (20 кругов по 4 км).

В начале седьмого этапа образовался длинный отрыв из пяти участников, они долго лидировали и довели свое преимущество до 1 минуты 24 секунд. Этот отрыв догнал «спринтерский поезд» команды «Олимпийский резерв», и гонка практически началась заново. Буквально за 1,5 км до финиша случился завал, в который попали многие велогонщики. Падения смогли избежать лидеры группы, они и разыграли финиш.

Победу на заключительном этапе одержал Антон Попов из сборной России, Савва Новиков из «Мангазеи — Московский спорт» стал вторым, третьим финишную черту пересек Егор Костыря из «Олимпийских резервов», на считанные миллиметры опередивший Мамыра Сташа.

«Конкуренция на этой гонке высокая, здесь любая тактическая ошибка на трассе приводит к тому, что выиграть этап не получается. У сборной России было много вторых и третьих мест, что только подогрело жажду победы. Мы собрали сюда экспериментальный состав и провели большую работу, чтобы выявить ошибки и сделать выводы, чтобы поехать на международные соревнования уже в скатанном составе», — пояснил генеральный менеджер сборной России по велоспорту на шоссе Ренат Хамидулин.

В генеральной классификации лидерство сохранил Артемий Хомяков, который во второй раз подряд выиграл веломногодневку «Золото Ладоги».

«Сегодня на финише было жесткое падение, передо мной летел чужой велосипед, сзади на скорости тоже втыкались, удержался просто чудом. Поэтому сейчас не таким радостным выгляжу, хотя победе очень счастлив и даже удивлен, что удалось это сделать второй год подряд. Это все благодаря команде, на протяжении всей гонки меня полноценно спасала команда, я доезжал до финиша свежим. Не знаю, как без команды справиться с таким колоссальным объемом и атаками, парни спасали, и майку мы привезли в команде», — рассказал Артемий Хомяков после финиша.

За семь этапов участники проехали 800 километров по Ленинградской области, Республике Карелия и Санкт-Петербургу. В Выборге гонщики проехали по мощеным улицам старого города, в Питкяранте и Красносельском участников ждали гравийные участки.

«Вся гонка получилась сложной, это было испытание погодными условиями. Мы готовы к любой погоде, лишь бы снег на асфальте не лежал, но на некоторых этапах все-таки укоротили дистанцию из-за погодных условий. Борьба за результаты генеральной классификации получилась острой и интересной. Впервые у нас выступала сборная России, которая боролась с сильнейшими командами страны. Планируем в будущем увеличить количество участников, приглашать больше иностранных команд», — отметил главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян.

Призовой фонд гонки составляет 3 миллиона рублей. Он будет распределен среди лучших в зачетах для профессионалов из разных стран, любительских велоклубов и корпоративных команд. Все участники любительского зачета застрахованы «СберСтрахованием». Автомобили для сопровождения и оказания технической помощи гонщикам предоставлены «Флит-лизинг». Официальный партнер — deppa.

Организаторы велогонки «Золото Ладоги» — Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России и Федерации велосипедного спорта России.

