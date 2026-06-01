Ради вступления в ЕС: в Сербии начали обсуждать отмену безвиза для россиян

Сербия может отменить безвизовый режим с Россией к концу 2026 года

В Сербии обсуждают вопрос отмены безвизового режима с Россией к концу 2026-го ради вступления в Евросоюз. О том, что страна собирается гармонизировать свою визовую политику с Европой, в сербском МИД заявили еще год назад. С тех пор Белград заметно ужесточил контроль за соблюдением миграционного законодательства. В Кремле уже сообщили, что если Сербия решится на отмену безвиза, Москва примет симметричные меры.

Власти Сербии начали обсуждать отмену безвизового режима с Россией для вступления в Евросоюз. Об этом в беседе с «Известиями» заявил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

Он отметил, что этот вопрос поднимается в рамках выполнения глав и подглав требований Брюсселя.

«Есть заявления, чтобы к концу 2026-го сделать все это. Но, насколько я знаю, все это должно быть выполнено за полгода до вступления в ЕС. Но мы находимся еще далеко от вступления, поэтому реализация этих обязанностей тоже далеко», — пояснил Станоевич.

Он выразил уверенность, что отмена безвиза сейчас приведет к негативным последствиям для сербского руководства. «Властям Сербии только еще этого не хватало для полной капитуляции, которая влечет за собой усугубление ситуации и критическую потерю поддержки среди населения», — сказал парламентарий.

О том, что Белград собирается гармонизировать свою визовую политику с Евросоюзом, в МИД Сербии заявили еще весной 2025 года.

В конце 2025-го Еврокомиссия (ЕК) выпустила доклад, в котором говорилось, что страна уже предприняла шаги по согласованию визовой политики с европейской в вопросах визового режима для граждан Кувейта, Монголии, Омана и Катара. В то же время ЕК призвала Сербию ограничить выдачу паспортов россиянам, заявив, что это может угрожать безопасности ЕС, так как с сербскими документами россияне получают право на безвизовый въезд в Евросоюз. В мае 2026-го также стало известно, что ЕС потребовал от Сербии уменьшить количество выдаваемых гражданам России паспортов и видов на жительство на 50%.

Конец визаранов

Кроме этого, в марте портал Uglavnom сообщил, что Белград начал возбуждать судебные производства в отношении россиян, которые живут по схеме «визарана» (подразумевает краткосрочный выезд за границу и немедленный въезд обратно с целью «обнулить» срок легального нахождения в стране). В частности издание приводило в пример случай гражданина России из Субботицы. В постановлении суда по его делу говорилось, что, несмотря на формальные выезды, россиянин фактически проживал в Сербии в течение долгого времени. Ему назначили штраф и предписали покинуть страну.

Как сообщили телеканалу «Звезда» в Российском союзе туриндустрии (РСТ), подобные прецеденты в последнее время происходят все чаще.

«Формально безвиз до 30 дней сохраняется, но пограничные и полицейские службы все чаще применяют правило 90 дней суммарного пребывания в течение 180 дней, квалифицируя регулярные «визараны» как обход миграционного законодательства», — пояснил эксперт РСТ Михаил Абасов.

При этом он отметил, что российские туристы формируют 16-18% всего экспорта туристических услуг страны, а это около €470–520 млн из общих €2,9 млрд. По словам Абасова, в случае введения визового режима и вступления Сербии в ЕС «страна значительно недосчитается российских туристов».

«Сербии придется перейти на квотированную выдачу виз и встать в один ряд с такими странами, как Болгария и Чехия, которые в ущерб собственным экономическим интересам максимально ограничили выдачу виз россиянам», — заключил он.

Симметричные меры

Посол РФ в Сербии Александр Бочан-Харченко в беседе с РИА Новости заявил, что решение об отмены безвиза — это вопрос выбора республики. В то же время он выразил надежду, что Белград примет во внимание мнение народа, а решение будет рациональным и не в ущерб стране, а также отношениям между Сербией и Россией.

При этом в Кремле уже сообщили, что если Белград все же пойдет на этот шаг, Москва ответит симметрично.

«Как правило, такие решения симметричны. Они принимаются на основе взаимности. Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.