«Морские казаки-разбойники». Как Россия может ответить на задержания своих танкеров?

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что в Атлантическом океане при содействии Великобритании был захвачен танкер Tagor, следовавший из России. В Кремле заявили, что это граничит с пиратством и абсолютно точно не соответствует нормам международного права. Являются ли подобные действия правомерными, что Франция может сделать дальше и как должна ответить Россия — в материале «Газеты.Ru».

Действия военно-морских сил Франции по захвату в Атлантическом океане танкера Tagor, который следовал из России, можно приравнять к пиратству. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Мы считаем действия незаконными, они граничат с пиратством. Абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом», — сказал он.

Песков также сообщил, что Россия уже предпринимает ряд мер для обеспечения сохранности своих грузов, и продолжит делать это с учетом имеющегося негативного опыта.

В понедельник, 1 июня, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об успешной операции военно-морских сил страны по задержанию в Атлантическом океане танкера Tagor. По его словам, это произошло накануне.

« Операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке ряда партнеров, включая Великобританию , и в строгом соответствии с морским правом», — написал Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и тем самым способствовали финансированию конфликта на Украине.

Это не первый случай, когда иностранные государства задерживают танкеры, которые следовали из России. В марте этого года французские ВМС задержали танкер Deyna, следовавший под флагом Мозамбика из Мурманска. Судно сопроводили к порту Марселя для проведения проверки. При этом в российском посольстве заявили, что не получали уведомлений от Парижа о задержании Deyna.

Санкционировано с точки зрения Европы

Западные эксперты и СМИ считают, что подобные задержания происходят в соответствии с международным правом. Так, Reuters обвиняет Москву в том, что российские власти нашли способ обходить санкции Евросоюза против российской нефти, а потому задерживать танкеры, которые следуют из России не только можно, но и нужно.

«ЕС ввел 19 пакетов санкций против России, но Москва адаптировалась к большинству мер и продолжает продавать миллионы баррелей нефти. При этом перехваты судов с российской нефтью оказывают совершенно незначительное очевидное влияние на теневой российский флот», — говорится в статье.

Российский танкер «Анатолий Колодкин» Norlys Perez/Reuters

В материале отмечается, что некоторые европейские страны воздерживаются от необходимых действий, так как боятся «ответных мер» со стороны Москвы. В частности, в апреле об этом заявила Эстония.

Издание France24 также с негодованием отмечает, что несмотря на обещания Франции и Великобритании препятствовать проходу судов, связанных с «теневым флотом» России, подобные случаи не прекратились.

«Данные судоходства показывают, что десятки санкционированных судов, связанных с Россией, продолжают пересекать территориальные воды Великобритании и Франции, несмотря на обещания премьер-министра Кира Стармера и президента Эммануэля Макрона», — пишет France24.

С правовой точки зрения подобные действия западных стран являются неправомерными, но уже воспринимаются как рутинные. Однако тут важно понимать, для чего конкретно было произведено задержание, уточнил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

«С точки зрения России это совершенно однозначно неправомерно, но происходит с завидной периодичностью. Тут возникает вопрос: а что будет дальше? Как показывает практика — задержаний было много, но чаще всего суда после двух-трех недель отпускали. Если это задержание на время без каких-либо последствий, то пусть они там играют в морские казаки-разбойники, гоняются за российскими танкерами, если им так хочется», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Экономист провел различие между «показательными» задержаниями и реальными экономическими потерями. Пока инциденты заканчиваются освобождением судов, Москва, по его мнению, не видит необходимости в жестком ответе.

«Если это просто задержание на какое-то время, то пусть Франция и Великобритания показательно отчитываются, что они борются со страшными русскими. Для нас главное, чтобы груз и корабль были возвращены», — пояснил Зубец.

По его мнению, пока что российские власти отказывались от эскалации из-за сохраняющихся надежд на переговоры.

«Россия до этого избегала шагов по эскалации, потому что эскалация — это всегда плохо для всех сторон. Есть заявление Путина о том, что мы никогда не отказывались от переговоров с Европой. Идут тайные закулисные разговоры с американцами. На фоне этих закулисных непростых переговоров резкие действия расцениваются как нежелательные. К тому же все эти игры пока не наносят никакого серьезного ущерба российской экономике», — заключил Зубец.

Ответные меры

Инцидент с задержанием танкера Tagor в Атлантическом океане еще нужно детально прояснить, если же это сделано намеренно, то такой шаг — недружественная акция, требующая наказания, добавил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.



«Если это сделано намеренно, конечно, это недружественная акция по отношению к нам. За это надо наказывать, используя политико-правовые каноны. Иначе это уже какой-то морской бандитизм», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».



По словам Карасина, в данной ситуации необходимо прояснить детали инцидента для понимания, «почему задержали и каким образом», прежде чем предпринимать действия.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что подобные случаи перестали быть единичной проблемой, а потому необходимо разработать систему ответных мер со стороны России.

«Мы понимаем, что это уже не первый, не второй и, наверное, даже не третий случай, когда задерживают российский танкер. Захват судна — это вопиющее нарушение норм судоходства, мореходства и международного права», — заявил депутат в беседе с «Газетой.Ru».

Он подчеркнул, что дальнейшие действия Лондона и Парижа в отношении задержанного судна неясны, но сам инцидент выходит за рамки обычной «разовой акции».

«Первые такого рода шаги можно было списать на случайные инциденты, желание контролировать безопасность судоходства и так далее. Однако превращение подобных действий в систему угрожает напрямую интересам России», — сказал Новиков.

По его мнению, наступил момент, когда необходимо пересмотреть подход к защите российских морских перевозок и соотечественников за рубежом.

«Нужно этим вопросом озадачиться специально и выработать систему мер реагирования, потому что подобные действия угрожают нашим торгово-экономическим отношениям, нашим соглашениям и обязательствам с разными государствами. То же самое касается наших гуманитарных миссий и строительства инфраструктурных объектов за рубежом», — заключил депутат.

Действия Франции и Великобритании в данном случае совершенно не соответствуют международному праву, то, что они к этому апеллируют — лишь попытка прикрыть собственные действия, уточнил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

По его мнению, ситуация будет только усугубляться, пока Москва не перейдет к зеркальным или асимметричным ответам , ведь только так можно дать понять серьезность намерений.

«Они это делают не первый раз. Задержали один раз — мы никак не отреагировали. И это все продолжается, потому что с нашей стороны нет жесткой реакции», — заявил эксперт.

Политолог провел параллель с ситуацией на Украине, где, по его словам, отсутствие ответа на каждую новую поставку вооружений вело к эскалации.