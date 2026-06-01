Иран вышел из переговоров с США и закрывает Ормузский пролив. При чем тут Израиль?

Иранское агентство Tasnim сообщило, что Тегеран принял решение о прекращении переговоров с США на фоне активизации боевых действий в Ливане. Ранее Израиль, несмотря на действующее перемирие, заявил о расширении маневров на ливанской территории — в частности военные захватили хребет Бофор и атаковали город Тир. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху 1 июня также сообщил, что ЦАХАЛ намерен нанести удары по целям в квартале Дахия в Бейруте.

«В связи с продолжающимися зверствами сионистского режима в Ливане и с учетом того, что Ливан был одним из предварительных условий прекращения огня и теперь это перемирие нарушено, иранская переговорная группа прекращает переговоры и обмен текстами через посредников»,

— говорится в материале.

Агентство отметило, что иранские официальные лица и участники переговорного процесса ранее неоднократно заявляли о необходимости прекращения военных операций Израиля в Ливане. В связи с тем, что это условие не соблюдается, диалог будет прекращен и не возобновится до тех пор, «пока мнение Ирана и сопротивления не будет удовлетворено».

Кроме этого, Тегеран и силы сопротивления Ливана заявили о намерении полностью заблокировать Ормузский пролив и «активизировать другие фронты», в том числе Баб-эль-Мандебский пролив ради «наказания сионистов и их сторонников» .

По данным Tasnim, среди условий, которые Иран выдвинул для продолжения контактов, — полное прекращение боевых действий в секторе Газа и Ливане, а также немедленный вывод израильских войск с ливанской территории.

Операция в Ливане

В начале марта Израль начал операцию в Ливане в ответ на удары «Хезболлы» по территории страны. В апреле стороны возобновили переговоры и пришли к соглашению о перемирии, впервые 10-дневный режим прекращения огня был установлен 16 апреля. С тех пор он неоднократно продлевался, последний раз это произошло 15 мая — тогда Израиль и Ливан договорились приостановить атаки на 45 дней.

Несмотря на то, что стороны в целом снизили интенсивность ударов, атаки не прекратились. Армия обороны Израиля периодически отчитывалась о поражении целей «Хезболлы» в Ливане, а в начале мая заявила об убийстве командира спецподразделения движения Малека Баллута и его заместителя в Бейруте.

24 мая начальник Гештаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир рассказал, что утвердил планы продолжения боевых действий против шиитского движения.

31 мая министр обороны Израиля Исраэль Кац также сообщил, что по указанию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «ЦАХАЛ расширила маневры в Ливане, пересекла реку Литани и захватила хребет Бофор». Глава военного ведомства страны добавил, что Армия обороны Израиля полна решимости «сокрушить мощь «Хезболлы», чтобы обеспечить безопасность жителей севера.

Кроме этого, ливанское агентство NNA передавало, что 31 мая израильские военные нанесли удар по городу Тир в южной части Ливана, снаряд попал по территории, прилегающей к больнице. В результате атаки как минимум 13 сотрудников клиники получили ранения, а само здание получило серьезные повреждения.

«После неоднократных нарушений перемирия со стороны Ливана террористической группировкой «Хезболла» и ударов по нашим городам и гражданам, я и министр обороны Кац приказали Армии обороны Израиля нанести удары по террористическим целям в квартале Дахия в Бейруте», — заявил израильский премьер 1 июня.

Газета The New York Times сообщила, что заявление Нетаньяху об ударах по Бейруту побудило тысячи жителей ливанской столицы покинуть свои дома, что спровоцировало пробки на дорогах.

США были готовы одобрить удары

26 мая журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник писал, что Вашингтон готов поддержать удары Израиля по Ливану в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны «Хезболлы».

«Хезболла» проигнорировала неоднократные просьбы прекратить огонь по Израилю, включая недавний ультиматум. Никто не ожидает, что Израиль будет пассивно реагировать на нападения на свои силы и гражданское население», — заявил собеседник Равида.

По словам источника, с 17 апреля «Хезболла» запустила более 1 тыс. беспилотников и 700 ракет с целью сорвать переговоры между Израилем и Ливаном и несет полную ответственность за нарушение перемирия.

1 июня издание The Jerusalem Post сообщило, что Израиль действительно обратился к США с просьбой одобрить расширение действий своей армии в Ливане. Что ответил на нее Вашингтон — неизвестно. При этом Барак Равид на фоне активизации боевых действий рассказал, что госсекретарь США Марко Рубио предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и президенту Ливана Джозефу Ауну новую инициативу о прекращении огня.

«Для продвижения этих переговоров США предложили, чтобы в качестве первого шага «Хезболла» прекратила все атаки на Израиль. Взамен Израиль воздержится от эскалации конфликта в Бейруте», — добавил журналист.

По словам источника Равида, лидер Ливана попытался продвинуть эту инициативу, однако ответ председателя ливанского парламента Набиха Берри «был уклончивым и разочаровывающим».