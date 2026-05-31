К черту демократию, мне нужен муж-подкаблучник!

Как же часто сейчас я задумываюсь о замужестве! Но, как говорится, и хочется, и колется: в моем возрасте женихи под стать — все уже со своим мнением и жизненным опытом. И знаете, не так страшит опыт, как вот то самое пресловутое личное мнение.

Мужчины на моем пути и в моем окружении все сплошь сложносочиненные, а хотелось бы сложноподчиненных. Нет, ни в какие БДСМ-игры я не играю, просто отдаю себе отчет, что со мной ужиться сможет только муж-подкаблучник. Не маменькин сынок и не сыночка-корзиночка, а именно покладистый и вменяемый человек.

Да и оглядываясь на счастливые браки своих подруг и знакомых, могу сказать, что 95% успеха таких семей составляет именно покладистость мужчины по отношению к своей супруге. И нет, такие мужья — это не бесхарактерные и слабовольные люди, не те, у кого напрочь отсутствует свое мнение, а те, кто с трепетом и особенным пиететом относятся к своим женам.

Кстати, я бы назвала таких мужчин именно вменяемыми, но в обществе их почему-то называют подкаблучниками.

Вот вы только себе представьте: квартира, вся заваленная атрибутикой для рыбалки. Есть даже отдельная комната со стеллажами под удочки, снасти, блесны и прочие мормышки. Две палатки и спальные мешки на все случаи жизни. И обязательно огромный вместительный внедорожник специально для выезда на рыбалку. Все свободное время семья проводит на водоемах. Телефоны домочадцев забиты фотографиями улова… Представили? Вот и мне страшно, потому что жена-рыбак — горе в семье. Но на вопрос знакомых: «Миша, как же вы так увлеклись рыбной ловлей?» — он с усмешкой отвечает: «Жена сказала, что теперь мы любим рыбалку!». И ведь если бы у него был другой характер, то скандалов было бы не избежать. Кому понравится жить с человеком, у которого на уме только рыба?

Друг двоюродного брата целенаправленно искал жену-руководительницу, всегда считал, что и финансы надо отдавать жене, пусть грамотно распоряжается. И лишней инициативы не надо проявлять, так и спокойнее и правильнее. Нашел. Его день расписан по минутам, есть долгосрочные и краткосрочные задачи, с конкретными сроками исполнения. Он счастлив!

Что друг, что его отец абсолютно беспомощны в выборе подарка главной женщине в их жизни. Перед любым событием, требующим подарка, им выдается четкое указание с артикулом, адресом магазина или ссылкой, а также фото того или иного товара. Да и вся их жизнь четко регламентирована. Они не против, потому что любят. «А как иначе? — вопрошает друг. — Женщина всегда знает, как лучше, она же шея! »

Согласна, бывают, конечно, и перегибы. Если в таких отношениях мужчина забитый, а женщина категорична, пропадает вся суть семейных уз — партнерства. Напоминаю, перекос в сторону тоталитаризма с любой стороны неприемлем. Давайте не будем так!

Но есть в муже-подкаблучнике и практическая польза, можно же мне помечтать?

Итак. Какие плюсы?

Меньше нервов, нет конфликтов: дала четкое ТЗ супругу, и все будет выполнено в срок и на совесть. Нет, он не накосячит, изначально надо выбирать рукастого и с головой.

Демократия — не самое лучшее решение в семейной жизни. Сказала к маме, значит, к маме. А к чьей ─ его или моей — я тоже решу сама.

Хочу халву едим, хочу — пряники. Как решила, так и будет: рыба, мясо и гарнир я приготовлю, ни с кем не согласовывая. У него нет мук выбора, у меня головной боли от тщательного составления меню.

Именно я знаю лучше всех, куда ехать в отпуск: на море, на дачу или в загородный отель к соснам и тишине. Давайте это будет решать женщина, а он решит вопрос с оплатой всего этого. Согласитесь, все самое ответственное все равно на мне…

Шутки шутками, но, если честно, в выборе спутника жизни не может быть никаких установок, главное, чтобы он был по душе вам, а вы — ему.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.