Люди, почему вы не моетесь?!

Эта песня без конца, начинай сначала. Да, можно долгой зимой мечтать о лете, жаре, голубом небе, возможности не кутаться в 33 одежки, а ходить по улице как белый человек — в футболках, шортах и открытой обуви. А еще можно так же бесконечно ждать: когда же, ну когда наши дорогие сограждане освоят наконец-то правила элементарной гигиены. Когда можно будет впорхнуть в вагон поезда подземки или в салон автобуса легкой воздушной бабочкой и не сложить моментально крылышки от поражающего все живое запаха пота, немытого тела, волос и нестираной одежды? Кто-нибудь может мне доходчиво объяснить, почему нашим гражданам, и в первую очередь, простите, но факт, мужчинам, так нравится вонять? Сейчас в моде публичные обращения, вот и я тоже решила использовать свой шанс.

Господа вонючки! Ну ведь буквально все есть для того, чтобы от вас не пахло! Это же не Советский Союз, когда дезодоранты были экзотикой! Вон их сотни вариантов — и твердые, и жидкие, и газообразные. Хочешь — пахни елочкой, хочешь — персиком или модным деревом уд или не пахни вообще ничем — потри подмышки после душа солевым стиком без запаха. Потеешь с таким — есть антиперспирант, он запечатает твои ароматы на двое суток, ты вообще забудешь о том, что ты можешь потеть. 200 рублей — и ты король любой вечеринки. Но нет, воз и ныне там. Воняли, воняем и будем вонять.

На том и стоим. Попыталась копнуть поглубже и поняла, что сообщество вонючек неоднородно. Они делятся на несколько видов. Первый тип — патологические. Ну с ними все ясно — они просто не считают запах пота чем-то неприятным, таких людей практически невозможно перевоспитать. Второй тип — человек экономный. Он бережет воду, экологию и деньги, поэтому моется раз в неделю, а все остальное время плохо пахнет. Не знаю, работает ли дезодорант, если его наносить на грязное тело, но, судя по ароматам в метро, не очень. Такие люди считают, что часто мыться — это и расточительно, и вредно. Им вторят различные модные блогеры, убеждают, что в душе мы смываем с кожи ее защитный слой. Такие граждане еще и вещи стирают не чаще раза в месяц. У них максимально широкий спектр ароматов: пот сочетается с запахом жареной рыбы, лука и чего-то еще застарелого и отвратительного. Зато счетчик не крутится лишний раз и вода бережется. Что же — вполне прогрессивный подход, если живешь один в пещере и никуда не выходишь. Проблема в том, что люди из второй категории очень даже любят куда-то выйти и обязательно проехаться на общественном транспорте. Бывает, еще и в спортклубы ходят. Тогда вообще туши свет — мощная вентиляция разносит эту «Грету Тунберг» на весь зал.

И, наконец, третья разновидность — временно вонючие. Мне не приходило это в голову, но подруга открыла глаза. Оказывается, сограждане начинают хуже пахнуть не с приходом долгожданного тепла, а с началом сезона отключения горячей воды. Мыться нечем — вот и не моются. Ходят грязными.

С таким подходом вообще сложно согласиться. Всегда можно найти выход. Для самых обеспеченных — поставить бойлер и навсегда забыть об отключениях, для экономных — самый дешевый электрический проточный нагреватель. Цена вопроса 2-3 тысячи рублей, и вы больше не отпугиваете окружающих своим амбре. И наконец, для поклонников дедовских методов — можно просто подогреть воду и помыться «в тазике». Так что я вообще версию с отключениями горячей воды отвергаю: все это просто отговорки для тех, кому мама в детстве не прочитала «Мойдодыра».

Нет ответа на вопрос, почему люди считают нормальным вонять. Вполне возможно, еще и женщины виноваты: сначала мамы не приучают сыновей ежедневно принимать душ и пользоваться дезодорантом, а потом плохо воспитывают мужей, разрешая им не мыться и плохо пахнуть. То самое бессмертное: «Мужчина должен быть могуч, вонюч и волосат» — ну вы помните.

Вот и приходится всем вместе страдать. Не спросишь же у незнакомого человека в транспорте, почему он забыл сегодня помыться, — ответ может быть опасен для здоровья. А у знакомого спрашивать как-то неловко — еще обидится навсегда. Как потом налаживать отношения, особенно если это коллега или муж подруги, например?

Лето еще только начинается, поэтому желаю нам всем терпения. А если вы вдруг читаете эти строки, спросите себя: моетесь ли вы каждый день? Лучше бы делать это утром и вечером. И не забывайте про дезодорант, умоляю. Лето такое короткое — давайте не будем его друг другу портить.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.