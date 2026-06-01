«Идеальное дно». Когда покупать доллары?

За последний месяц доллар подешевел более чем на 4 рубля. По данным Investing.com, к 12:40 мск 1 июня доллар на внебиржевом рынке стоил более 70,9 рубля. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», назвали текущий курс американской валюты привлекательным для покупки и призвали россиян, которым нужны доллары для поездок, не ждать «идеального дна». Что будет с курсом доллара летом — в материале «Газеты.Ru».

Большинство опрошенных «Газетой.Ru» экспертов считает, что откладывать покупку долларов до конца лета рискованно — рубль может начать слабеть после завершения части факторов поддержки. При этом универсального «лучшего дня» для покупки экономисты не назвали.

Разумной является покупка валюты по текущему курсу и для практических, и для инвестиционных целей, считает инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. По его оценке, в июне и летом в целом таких уровней рынок может уже не показать .

«Факторы ожидаемого ослабления рубля — увеличение Минфином объема покупок валюты по бюджетному правилу в 2-3 раза уже после 4 июня, продолжение цикла снижения ключевой ставки ЦБ: ждем 19 июня еще минус 50 базисных пунктов и 14% . Кроме того, регулятор в июле завершит продажи валюты на 4,6 млрд рублей в день в рамках «зеркалирования» инвестиций из ФНБ. Активизируется спрос на валюту со стороны выезжающих за рубеж. В июне ослабление рубля будет умеренным и сдержанным», — отметил Бахтин.

Сейчас — вполне неплохой момент для набора позиции в валюте, согласился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«Вместе с завершением налогового периода (в мае) у рубля пропадает один из ключевых драйверов для укрепления. В июне Минфин может анонсировать увеличение объемов покупок валюты. То есть появляется возможность ослабления нацвалюты в рамках ближайшего месяца. Привязка к историческим уровням покупки доллара сейчас имеет мало смысла. Прежде всего за счет внешних ограничений существенно изменилась структура трансграничных расчетов, а также взгляд на безопасность долларовых инструментов в целом. Перевод платежей России с другими странами на национальные валюты коренным образом влияет на валютные рынки. Поэтому лучше оценивать точки входа исходя из будущих перспектив», — рекомендовал Смирнов.

Управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев занял более осторожную позицию. По его мнению, июнь может быть неудачным месяцем для массовой покупки, потому что текущее укрепление рубля во многом временное. Более интересным периодом он назвал июль, когда может начаться разворот тренда.

Гендиректор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов считает курс доллара ниже 72 рублей привлекательным для тех, кому валюта нужна под конкретные цели, например, поездку. По словам инвестора, покупать доллары стоит уже сейчас, а не ждать идеального момента.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев привязал решение к личным расходам. Если доходы и траты у человека в рублях, покупать валюту имеет смысл прежде всего под поездку за рубеж или другую понятную цель. Если такой цели нет, сначала стоит честно ответить себе, зачем нужны доллары, призвал Абелев.

«Никаких попыток поймать дно точно не стоит предпринимать. Я бы это даже и не рассматривал. Я бы рассматривал приобретение валюты частями», — отметил Абелев.

С ним согласна экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«Летом 2026 года частному инвестору не стоит пытаться угадать идеальный день для покупки доллара. Сейчас рубль действительно выглядит достаточно сильным. Но важно понимать: сильный рубль сейчас держится не на одном факторе, а на сочетании высокой ставки, слабого импорта, продаж валютной выручки экспортерами и относительно благоприятной внешней конъюнктуры. Если человеку валюта нужна под конкретную цель — поездка, обучение, лечение, покупка недвижимости, оплата зарубежных расходов, — я бы не ждала «идеального дна» , — отметила Кузнецова.

Какой стратегии придерживаться

Для обычного человека главная рекомендация — не играть в трейдера. Если валюта нужна не срочно, ее можно покупать частями. Самая спокойная схема сейчас — покупать доллары частями, особенно если речь идет о валютной подушке или регулярных расходах за рубежом, считают экономисты.

Виноградов назвал стратегию «равными частями» лучшим вариантом для человека, который не является профессиональным трейдером.

«Самая разумная стратегия — регулярная покупка частями («усреднение») и отказ от попыток поймать «дно». Попытки сыграть на курсе часто заканчиваются разочарованием, особенно когда на рынке доминируют крупные игроки и бюджетные потоки. Если валюта нужна под конкретную цель — покупайте ее сразу, как только появились свободные средства, чтобы не остаться ни с чем при резком скачке курса», — посоветовал Виноградов.

По мнению Бахтина, дробить покупку имеет смысл не всегда: если речь идет о сумме до 1 тыс. условных единиц, экономия обычно минимальна или ее нет.

«Тактика усреднения хороша, когда валюта требуется не срочно, а постепенно, например, если вы формируете валютную «подушку» либо имеете регулярные расходы в валюте и потому докупаете ее регулярно. Для инвестиций лучше рассматривать не наличную валюту, а валютные инструменты: вклады в юанях, дирхамах, валютные облигации российских компаний. Это снижает конверсионные издержки и часть инфраструктурных рисков», — сказал Бахтин.

Против покупки долларов выступил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он считает, что летом 2026 года нет момента, когда гражданам было бы выгодно хранить накопления в иностранной валюте, особенно в долларах. По его оценке, банковский вклад сейчас выглядит лучше с точки зрения сочетания риска и доходности .

Какой будет курс доллара летом

В базовом сценарии несколько экспертов ждут плавного ослабления рубля к июлю-августу. Оценки различаются: часть прогнозов укладывается в диапазон 75–80 рублей за доллар, более осторожные допускают движение выше 80 рублей к концу лета.

Бахтин ожидает, что в июне ослабление рубля будет умеренным , а доллар может дойти до 75 рублей к концу месяца. В июле-августе он ожидает доллар по 78–80 рублей на фоне снижения ставок и сезонного оживления импорта.

Абелев также ждет постепенного ослабления рубля . По его словам, к концу лета доллар вполне может быть выше 80 рублей, если активная стадия конфликта на Ближнем Востоке завершится и сырьевые цены начнут снижаться. Главным фактором для рубля он назвал приток и отток валюты через экспорт и импорт.

Виноградов прогнозирует в июне диапазон 72–75 рублей за доллар, с возможными кратковременными провалами ниже 70 рублей в начале месяца. К июлю-августу, по его оценке, курс может постепенно вырасти до 75–80 рублей, а в отдельных сценариях — приблизиться к 85 рублям.

Балынин, напротив, считает, что у доллара сейчас нет стратегических факторов поддержки. По его мнению, фундаментальный уровень курса составляет около 65 рублей, а основные колебания в оставшейся части 2026 года могут пройти в интервале 63–72 рубля за доллар.