Россиянки после 30 лет теряют в доходах. Что вообще происходит?

Подвезли новую статистику о зарплатах в гендерном разрезе. И она какая-то невероятная. Судя по цифрам, женщины не просто зарабатывают меньше мужчин — их карьеры раньше закатываются. Закатываются, не успев разогнаться. Уже после 30 лет россиянки теряют в доходах. Нет, они не начинают меньше работать, например, счастливо выйдя замуж, — снижается стоимость часа их труда. Что вообще происходит? Как это понимать?

Вот данные Росстата. Пик заработка среднестатистического россиянина наступает сегодня в 30-34 года и составляет около 650 рублей в час. Однако у мужчин пик сдвигается на 35-40 лет, в этом возрасте они зарабатывают 750 рублей. Женщины же, наоборот, больше всего зарабатывают на отрезке 25-29 лет. И это «больше всего» едва превышает 500 рублей. А дальше как будто только снижение. Непрерывное, безнадежное. Смотришь на эту печальную лесенку в графике и не веришь своим глазам: точно ли XXI век на дворе? Как такое возможно вообще?

Да, важно понимать, что социологи измеряли зарплаты не одних и тех же мужчин и женщин в разные периоды жизни. Условные 650 и 500 рублей в час зарабатывают все же представители разных поколений. И совсем не факт, что нынешних 30-летних ждет профессиональный закат через десять лет. Может, они и переломят эту грустную тенденцию. Хотя, может, и нет. Ведь почему-то общая динамика выстраивается именно так, а не иначе. И не объяснить ее, эту динамику, тем, что статистику обрушивают россияне, вступившие на трудовой путь еще при товарище Брежневе да так до сих пор и не вписавшиеся в рынок. Отчего-то уже нынешние 40-летние проигрывают своим младшим коллегам. Хотя, казалось бы, должны же выезжать на опыте и квалификации. А вот поди ж ты. Или у них уже реакция не та? Совсем за прогрессом не успевают, да?

А у женщин, стало быть, все еще печальнее? Все куда-то катится уже в 30 лет? А почему? Традиционно объясняют такое положение дел «штрафом за материнство».

Нет-нет, россиянкам не начинают, конечно, платить меньше просто по факту реализации ими репродуктивной функции. Это по-другому работает. Как-то так, будто матери сами готовы потесниться.

И сценарий-то, в общем, известный. Пора, допустим, выходить из декрета, но женщина понимает, что прежнюю ураганную занятость, с авралами, командировками, просто не вывезет. Ребенок постоянно болеет, бабушки не помощники, муж пашет на двух работах. Ну и находит человек что-то попроще — поближе к дому, с гибким графиком, с понимающим руководством… с меньшей зарплатой. Кажется, что это временно. Кажется, год-два, максимум три так перекантуешься, а потом снова будут трудовые подвиги и карьерные свершения. А вот нет.

Потом на прежнюю работу уже и возвращаться страшно. И с ребенком или уже с несколькими детьми сильно легче не становится: требования к материнству в последнее десятилетие выросли многократно. Сегодня даже если не хочешь быть таким уж вовлеченным родителем — система втянет. И быт еще этот засасывает. Он вообще как-то незаметно перекладывается в семье на одного — точнее, одну. Да, тоже, в общем, понятно как. Кто раньше освобождается, тот и готовит. А освобождается раньше тот, кто работает ближе к дому и у кого начальство лояльнее (потому что зарплата, напомню, меньше). Кто готовит, тот и убирает. И стирает. Ну заодно. Нетрудно же. Вроде бы. И так год-два-три-пять и все… ты в каком-то болоте. И в тупике. Практически без перспектив.

И, главное, все сама-сама-сама. Никто вроде не заставлял, жертв не требовал. Так вышло. Позволили, конечно, не препятствовали — это тоже верно. А мог бы, например, муж проявить чуткость, перехватить на себя часть задач. И можно было бы на аутсорсинг часть рутины. Но вот в массе так почему-то не складывается.

И ведь все вроде грамотные. Феминизм там, психология, то-се. Все помнят, что нельзя становится удобной для других, пусть и самых близких, в ущерб себе, все повторяют как мантру, что к себе надо нежно, выбирать надо тоже себя, а в России женщины все равно тратят на домашние дела в 2,5 раза больше времени, чем мужчины. Да что в России!

В мире 76% домашних дел выполняют женщины. И только потому, что им больше надо. Какая уж тут карьера!

Вот только не надо так. Нельзя на себя все взваливать. По-другому тоже можно. Ведь и статистические графики тоже есть разные. Динамику женских зарплат среди квалифицированных работников тот же Росстат уже по-другому изображает. Да, там тоже наблюдается возрастное снижение доходов, но не критическое. А у женщин-руководителей заработок держится примерно на одном уровне с 30 до 50 лет.

И, в общем, дамы, кто поумнее, ведь интуитивно именно такие траектории и выбирают. Они активно учатся, многие доучиваются, переучиваются, развивают новые профессиональные навыки в декрете. Они чаще занимают руководящие должности. И отлично. Я искренне надеюсь, что нынешние 30-летние и общий график зарплат все-таки перепишут к своим сорока.

Правда, тогда явственнее обозначится другая проблема. Снижение доходов мужчин. Собственно, она уже существует. И вот она уж точно выглядит совершенно необъяснимой. За 20 лет, с 40 до 60 — мужские зарплаты снижаются на 40%, тогда как у женщин за больший период, с 30 до 60, — только на 20%.

И ведь никаким штрафом за отцовство и никаким «он выбрал семью и дом» такое стремительное падение мужских доходов не объяснить. Отцы, к слову, наоборот, зарабатывают в среднем на 25% больше, чем бездетные работники. Нет, не потому что вкалывают больше, ведь сравнивают заработок за одинаковое время работы.

Но в общем и целом картина удручающая, конечно. Причем во всех категориях. Неквалифицированные работники-мужчины теряют в доходах уже после 30 лет, и к 60 утрачивают половину заработка. Квалифицированные сотрудники и руководители в 60 лет получают в среднем на 30% меньше, чем их 40-летние коллеги. Беда прямо.

В общем, может статься, короток вовсе не бабий век. Женщины у нас давно сильный пол. Просто они разрываются по всем фронтам сразу, и никакая статистика этого объять не может, вот и сбоит. А вот что с мужчинами происходит — загадка.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.