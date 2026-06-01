«Абсолютная катастрофа». В Польше пригрозили Украине и требуют извинений от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в конце мая присвоил одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА». Это решение спровоцировали конфликт между Киевом и Варшавой. В Польше действия украинского лидера назвали фатальной ошибкой и заявили о том, что Зеленский должен принести извинения. В то же время в польском парламенте уже призвали лишить Украину поддержки на фоне скандала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед своим польским коллегой Каролем Навроцким за решение присвоить одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА» (организация запрещена в России). Об этом в эфире телеканала Polsat заявил директор Бюро международной политики канцелярии Навроцкого Марчин Пшидач.

«Думаю, что Зеленский должен позвонить президенту Польши и, во-первых, извиниться, а во-вторых, объяснить всю эту напряженность»,

— отметил представитель польского лидера.

Кроме этого, Пшидач выразил мнение, что действия Зеленского по героизации бандеровцев могут быть частью «внутриполитической игры» перед выборами на Украине.

В чем суть скандала

25 мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН (организация запрещена в России) Андрея Мельника в Киевской области. А через два дня присвоил Независимому центру специальных операций «Север» звание «героев УПА». По словам самого президента Украины, это было сделано «для восстановления исторических традиций национальной армии».

В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий поддержал инициативу депутата сейма Гжегожа Плачека лишить Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла. Он сообщил, что предложил включить это вопрос в повестку заседания капитула ордена, которое пройдет 8 июня.

«Президент Зеленский доказал, что Украина, в плане своего менталитета, прославляющего бандитов и убийц из УПА, не готова быть частью европейской семьи», — подчеркнул Навроцкий.

Глава МВД страны Томаш Семоняк в эфире телеканала TVN24 также заявил, что украинский лидер совершает стратегическую ошибку, теряя доверие поляков своими решениями по прославлению преступников, и назвал действия Владимира Зеленского неприемлемыми.

«Тот факт, что УПА, преступная организация, ответственная за убийство поляков на Волыни, каким-либо образом почитается, — это абсолютная катастрофа»,

— добавил Семоняк.

МИД Польши вызвал посла Украины Василия Боднара и выразил ему решительный протест в связи с решением украинского лидера. В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Варшаву и Киев «не ссориться из-за прошлого», поскольку из-за этого «будущее выиграет кто-то другой».

Спикер украинского МИД Георгий Тихий поспешил объяснить, что Украина не собиралась оскорблять Польшу, присваивая одному из подразделений ВСУ наименование «героев УПА». По его словам, название символизирует противостояние «имперской политике Москвы» и «ни в коем случае не направлено против поляков».

Однако, несмотря на это, действия Владимира Зеленского, по данным журнала The Telegraph, спровоцировали серьезный конфликт между Польшей и Украиной. Портал Interia.pl со ссылкой на коммюнике местных властей сообщил, что в Люблине «вслед за другими городами Польши» сняли украинский флаг со здания городской ратуши.

Кроме этого, в стране уже звучат призывы ограничить поддержку Киева. Член парламента республики Влодзимеж Скалик заявил о необходимости полностью заблокировать транзит западного оружия на Украину через логистический хаб в Жешуве.

«Необходимо лишить Украину финансирования и закрыть Ясенку (польская база в Жешуве — с 2022 года выполняла роль ключевого логистического узла для оказания военной помощи Киеву. — «Газета»). Необходимо пересмотреть миграционную политику и ужесточить контроль на границе. И самое главное — необходимо перестать вмешиваться в эту войну», — добавил парламентарий.