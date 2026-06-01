Над Россией за ночь сбили 72 дрона. Военная операция, день 1559-й

ВСУ за сутки 118 раз обстреляли из артиллерийских орудий отселенные районы Курской области, рассказал губернатор Александр Хинштейн. Кроме того, украинские военные 24 раза сбросили с беспилотников взрывные устройства.
За сутки над территорией ДНР сбили 10 беспилотников ВСУ, сообщили в штабе обороны республики.
В Минобороны России объявили о начале летнего периода обучения.
«В соответствии с планом подготовки ВС РФ личный состав соединений и воинских частей видов и родов войск приступил к теоретическим и практическим занятиям. В основе боевой учебы военнослужащих лежит уникальный опыт, накопленный в ходе выполнения задач спецоперации. Интенсивность проведения практических занятий повышается без потери качества подготовки и максимально приближена к боевым условиям», — рассказали в ведомстве.
Ракетная опасность объявлена в Таганроге, — глава города Светлана Камбулова.
UPD: Ракетная опасность отменена в 8:49.
Авиационная опасность объявлена в Курской области, предупреждает региональный оперштаб.
Франция при поддержке Великобритании и других стран задержала в Атлантическом океане танкер, якобы шедший из России, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Россия намерена донести до стран-участниц ОБСЕ актуализированную информацию по преступлениям Украины против детей, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто признал, что вступление Украины в Евросоюз может спровоцировать серьезный сельскохозяйственный кризис во многих странах объединения, пишет газета Corriere della Sera.
В Одессе ударом поврежден инфраструктурный объект, утверждает агентство «Укринформ».
Армия России средствами ПВО за ночь сбила 72 украинских беспилотника самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областями, Крымом и Черным морем, объявили в Минобороны РФ.
