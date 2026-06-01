Над Россией за ночь сбили 72 дрона. Военная операция, день 1559-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1559-й день
ВС РФ сбили 72 украинских дрона за ночь. РФ доведет до ОБСЕ информацию о преступлениях Украины против детей. Вступление Украины в ЕС спровоцирует сельскохозяйственный кризис, пишет Corriere della Sera. Франция задержала танкер, якобы шедший из России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:37

ВСУ за сутки 118 раз обстреляли из артиллерийских орудий отселенные районы Курской области, рассказал губернатор Александр Хинштейн. Кроме того, украинские военные 24 раза сбросили с беспилотников взрывные устройства.

9:19

За сутки над территорией ДНР сбили 10 беспилотников ВСУ, сообщили в штабе обороны республики.

9:01

В Минобороны России объявили о начале летнего периода обучения.

«В соответствии с планом подготовки ВС РФ личный состав соединений и воинских частей видов и родов войск приступил к теоретическим и практическим занятиям. В основе боевой учебы военнослужащих лежит уникальный опыт, накопленный в ходе выполнения задач спецоперации. Интенсивность проведения практических занятий повышается без потери качества подготовки и максимально приближена к боевым условиям», — рассказали в ведомстве.

8:41

Ракетная опасность объявлена в Таганроге, — глава города Светлана Камбулова.

UPD: Ракетная опасность отменена в 8:49.

8:30

Авиационная опасность объявлена в Курской области, предупреждает региональный оперштаб.

8:20

Франция при поддержке Великобритании и других стран задержала в Атлантическом океане танкер, якобы шедший из России, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

8:14

Россия намерена донести до стран-участниц ОБСЕ актуализированную информацию по преступлениям Украины против детей, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский.

8:09

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто признал, что вступление Украины в Евросоюз может спровоцировать серьезный сельскохозяйственный кризис во многих странах объединения, пишет газета Corriere della Sera.

8:05

В Одессе ударом поврежден инфраструктурный объект, утверждает агентство «Укринформ».

8:02

Армия России средствами ПВО за ночь сбила 72 украинских беспилотника самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областями, Крымом и Черным морем, объявили в Минобороны РФ.

8:00

Сегодня 1559-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
