В рамках Недели космоса пройдет спортивный флешмоб «Старт к звездам»

В рамках Недели космоса в России 11 апреля пройдет спортивный флешмоб «Старт к звездам». Это совместный проект Госкорпорации «Роскосмос» и Движения «Здоровое Отечество». В 12 регионах страны состоится серия спортивных мероприятий, где каждая активность будет связана с ключевыми цифрами космической эпохи: 65 лет со дня полета Юрия Гагарина, 108 минут в космосе и 28 000 километров в час — скорость корабля «Восток-1».

«Космос и спорт объединяет одно — стремление преодолевать невозможное. Мероприятия в рамках Недели космоса дают уникальную возможность каждому участнику почувствовать себя частью большой истории, доказать себе и другим, что великие свершения начинаются с личного выбора: быть сильным, активным и готовым к любым высотам. Символичные цифры — 108 минут, 65 лет, 1961 год — станут для нас напоминанием о выдающемся подвиге Юрия Гагарина и личным спортивным вызовом», — отметила председатель Движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

«В боксе, как и в космонавтике, важны характер, дисциплина и работа команды. Когда мы выходим на ринг или спортивную площадку, мы действуем как единый организм. Так и здесь: флешмоб «Старт к звездам» объединит тысячи людей по всей стране. Пусть у каждого своя дистанция или упражнение, наша общая цель — показать, что Россия была и остается страной чемпионов и первопроходцев», — прокомментировал вице-председатель Движения «Здоровое Отечество», двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

Участие в мероприятиях бесплатное. Чтобы принять участие в акции, необходимо стать участником Движения и заполнить анкету.

Стать участником Движения можно одним из 3 способов:

через официальный сайт Движения https://zdorovoe-otechestvo.ru/

посредством мессенджера MAX https://max.ru/id9704054584_bot

заполнить анкету можно также через версию для ПК https://zoapp.qwerty-co.ru/

Найди событие и зарегистрируйся как участник или представитель СМИ (вход на мероприятие для представителей СМИ только по предварительной регистрации в карточке мероприятия и предъявлении пресс-карты на площадке)

Присоединяйся к чату участников (ссылку найдешь в карточке события)

Приходи, предъяви на входе QR-код участника Движения и участвуй в мероприятии.

Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря Президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели. В 2026 году ее проведение приурочено к 65-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.

Неделя космоса объединит сотни мероприятий по всей стране: от образовательных акций и научных форумов до культурных и спортивных событий.

Организатор Недели космоса — Государственная корпорация «Роскосмос».

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» — российская государственная корпорация, управляющая космической отраслью страны.