Зеленский подвел итоги ударов ВС РФ за неделю

Вооруженные силы России за неделю выпустили по территории Украины «около 1600 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиационных бомб и три ракеты». Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

«Россияне пытаются массированными атаками перегрузить нашу ПВО, и поэтому поставки ракет очень важны ежедневно. И так же важно, чтобы давление на агрессора не ослабевало, потому что любые послабления имеющихся санкций приводят лишь к пополнению российского кошелька, который они тратят на войну», — написал Зеленский.

Он также выразил благодарность союзникам Киева, которые работают над очередными рестрикциями и помогают «ограничивать российские схемы обхода санкций».

До этого стало известно, что в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории России российские войска за неделю с 25 апреля и по 1 мая нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности по военной инфраструктуре Украины. Под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

