Легенда сборной России рискует лишиться двух своих компаний

Экс-вратарь Малафеев может лишиться двух своих компаний
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший вратарь сборной России и петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рискует лишиться сразу двух своих компаний. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Согласно опубликованной информации, ФНС отправила футболисту предупреждения о возможной блокировке его фирм. Речь идет о спортивной компании, которой Малафеев владеет совместно с бывшей супругой Екатериной. Компания в 2024 году была с чистой прибылью 26,8 млн рублей, а вот 2025 год закрыла с убытком в 11,8 млн рублей. Ликвидировать могут также риэлторскую контору, которой владеет экс-футболист.

Голкипер на протяжении всей карьеры выступал только за петербургский клуб. В составе «Зенита» Вячеслав стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, трехкратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В ноябре 2017‑го он был назначен на пост заместителя спортивного директора «Зенита» по общим вопросам. В мае 2020‑го покинул клуб.

В составе сборной России он провел 30 матчей, в которых пропустил 25 мячей.

Ранее хоккеисту Илье Ковальчуку заблокировали банковские счета из-за долга в 30 рублей.

 
