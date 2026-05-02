В Сумской области нашли госпиталь ВСУ

РИА Новости: ГУР оборудовало полевой госпиталь в селе Ивот
Alina Smutko/Reuters

Спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины развернули полевой госпиталь в селе Сумской области, куда доставляют тяжелораненых бойцов ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, такие выводы сделали на основе анализа некрологов погибших на сумском направлении. Уточняется, что госпиталь расположен в Ивоте Шосткинского района и используется для приема тяжелораненых.

В середине апреля десятки мобилизованных в украинских войсках не смогли завершить боевое слаживание, поскольку были госпитализированы из-за проблем со здоровьем в Сумской области.

По словам собеседника агентства, переброшенные из учебных центров на данный участок фронта штурмовики не смогли в полном составе завершить боевое слаживание в лесном массиве около Глухова, и более 30 человек были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как инструктора избивали его «для излечения».

 
