Спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины развернули полевой госпиталь в селе Сумской области, куда доставляют тяжелораненых бойцов ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, такие выводы сделали на основе анализа некрологов погибших на сумском направлении. Уточняется, что госпиталь расположен в Ивоте Шосткинского района и используется для приема тяжелораненых.

В середине апреля десятки мобилизованных в украинских войсках не смогли завершить боевое слаживание, поскольку были госпитализированы из-за проблем со здоровьем в Сумской области.

По словам собеседника агентства, переброшенные из учебных центров на данный участок фронта штурмовики не смогли в полном составе завершить боевое слаживание в лесном массиве около Глухова, и более 30 человек были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

