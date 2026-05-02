СМИ назвали переломный момент в конфликте на Украине

JD: выделение ЕС кредита Украине на €90 млрд стало переломным моментом
Предоставление Европейским союзом (ЕС) Украине кредита в размере €90 млрд означает переломный момент в конфликте с Россией. Об этом заявила журналист Ксения Федорова в статье для Le Journal du Dimanche.

На прошлой неделе ЕС согласовал 20-й пакет антироссийских санкций и кредит для Украины в размере €90 млрд. Ожидается, что €60 млрд от этой суммы будут потрачены на закупку оружия, оставшиеся €30 млрд — на бюджетные нужды Украины.

По мнению Федоровой, европейцы больше не ограничиваются тем, что помогают Украине выжить, они организуют продолжение конфликта без обсуждения цены этой стратегии, ее целей или условий выхода. Помощь Киеву представляется как доказательство силы, написала журналист.

Она добавила, что предоставление кредита на €90 млрд свидетельствует о том, что теперь финансирование боевых действий стало постоянной статьей расходов Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение Европейского союза передать Украине €90 млрд «мощным сигналом» для РФ. Как он отметил, одобрение финансовой помощи Киеву демонстрирует намерение ЕС продолжать поддержку украинского народа, а договоренности по санкциям против Москвы подтверждают жесткую позицию регионального содружества в отношении российских властей.

