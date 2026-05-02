Умер обвиняемый в избиении модели Тартановой бизнесмен

Дмитрия Кузьмина, обвиняемого в избиении экс-возлюбленной Анжелики Тартановой в декабре прошлого года, не стало в конце апреля. Об этом Telegram-каналу «112» сообщил его адвокат Темур Фидаров.

По его словам, мужчина имел серьезные проблемы с сердцем — перенес две операции и после инцидента с бывшей девушкой сильно переживал. Адвокат также отметил, что ни пострадавшая модель Тартанова, ни ее представители не связывались с ним по вопросу возможных выплат.

До этого юрист кубанской модели отозвал апелляционную жалобу, которую ранее ее сторона подавала из-за решения суда отправить фигуранта под домашний арест.

Модель попала в больницу в ноябре прошлого года, у нее диагностировали черепно-мозговую и другие травмы. Предполагается, что Тартанову избил ее возлюбленный Дмитрий Кузьмин во время конфликта.

В результате пострадавшая осталась почти без половины черепа, ей предстоит длительная реабилитация.

